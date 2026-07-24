Hamilton kehrt nach schwierigem Vorjahr zum Grand Prix von Ungarn zurück

Hamilton reist mit gemischter Bilanz zum Grand Prix von Ungarn

Lewis Hamilton tritt an diesem Wochenende beim Grand Prix von Ungarn auf dem Hungaroring an. Vor einem Jahr hatte der siebenfache Weltmeister dort ein schwieriges Wochenende erlebt: In der Qualifikation 2025 erreichte er nur Platz zwölf, im Rennen wurde er ebenfalls Zwölfter. Die Pole-Position ging damals an Charles Leclerc.

Nach der Qualifikation 2025 hatte sich Hamilton frustriert gezeigt und gesagt: „Ich bin nutzlos, absolut nutzlos.“ Er ergänzte damals, man müsse „vielleicht den Fahrer austauschen“.

Erfolgreiche Historie in Ungarn

Der 41-jährige Brite zählt zu den erfolgreichsten Fahrern in der Geschichte des Grand Prix von Ungarn. Er holte auf dem Hungaroring neunmal die Pole-Position und gewann das Rennen achtmal.

In der laufenden Saison feierte Hamilton in Barcelona seinen ersten Sieg für Ferrari. Aktuell liegt er auf Platz zwei der Fahrerwertung, mit einem Rückstand von 45 Punkten auf den führenden Kimi Antonelli von Mercedes.

Rückblick und Ausblick

Zum Rennen im Vorjahr sagte Hamilton rückblickend: „Ich bin stolz auf alle im Team und ich bin auch stolz auf mich selbst, dass ich mich aus der Situation wieder herausgekämpft habe.“ Zu seinen aktuellen Titelchancen äußerte er sich zurückhaltend: „Ich konzentriere mich nur auf dieses Wochenende, ein Rennen nach dem anderen.“

Der Hungaroring ist 4,381 Kilometer lang. Das Rennen am Sonntag beginnt um 15.00 Uhr, die Vorberichterstattung startet um 13.40 Uhr in ORF1.