Hammarberg/Berger stehen im Halbfinale von Rio de Janeiro

Beachvolleyball: Hammarberg/Berger erreichen Halbfinale in Rio de Janeiro

Das österreichische Duo Timo Hammarberg und Tim Berger steht beim Elite16-Turnier der ProTour in Rio de Janeiro im Halbfinale.

Im Viertelfinale setzten sich die beiden am Samstag gegen die Brasilianer Andre und Renato mit 2:1 (18, -16, 7) durch. Zuvor hatten Hammarberg und Berger im Achtelfinale die brasilianische Paarung Arthur und Adrielson ebenfalls mit 2:1 (18, -19, 10) bezwungen.

Am Sonntag treffen Hammarberg und Berger im Halbfinale auf Martins Plavins und Kristians Fokerots aus Lettland.

Klinger-Schwestern ausgeschieden

Für Dorina und Ronja Klinger endete das Turnier bereits vorzeitig. Die österreichischen Schwestern verloren am Freitag gegen Corinne Quiggle und Chloe Loreen aus den USA mit 0:2 (-15, -19) und schieden nach der dritten Niederlage in der Gruppenphase aus.