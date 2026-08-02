Hammarberg/Berger verpassen Finale in Rio de Janeiro nach dramatischem Halbfinale

Hammarberg/Berger scheitern im Halbfinale von Rio de Janeiro

Die österreichischen Europameister Timo Hammarberg und Tim Berger sind beim Elite16-Turnier der Beachvolleyball-ProTour in Rio de Janeiro im Halbfinale ausgeschieden. Sie unterlagen am Sonntag dem lettischen Duo Martins Plavins/Kristians Fokerots mit 0:2 (-16, -26).

Im ersten Satz gerieten Hammarberg/Berger mit 1:5 in Rückstand und konnten diesen im weiteren Verlauf nicht mehr aufholen. Im zweiten Satz führte das österreichische Duo zunächst mit 4:1, ehe Plavins/Fokerots zum 5:5 ausglichen. Hammarberg/Berger gingen daraufhin erneut mit 10:8 in Führung.

Bei einem Rückstand von 16:18 gelang den Österreichern nach einem Timeout der Ausgleich. Im weiteren Verlauf wehrten Hammarberg/Berger zwei Matchbälle ab, vergaben ihrerseits jedoch insgesamt fünf eigene Satzbälle. Einen davon beförderte Berger direkt beim Aufschlag ins Netz. Letztlich nutzten Plavins/Fokerots ihren dritten Matchball zum Satz- und Matchgewinn.

Spiel um Platz drei am Samstag

Hammarberg/Berger, die Europameister des Jahres 2024, spielen am Samstag um den dritten Platz des Turniers. Die Partie wird ab 20.55 Uhr live in ORF Sport+ übertragen. Der Gegner im kleinen Finale wird in einem rein französischen Duell zwischen den Paarungen Teo Rotar/Arnaud Gauthier-Rat und Remi Daubas/Calvin Aye ermittelt.