Handball-Damen verpassen Sieg gegen Färöer nach spätem Siebenmeter-Ausgleich

Die österreichische Handballnationalmannschaft der Damen hat am Donnerstag in Tulln gegen die Färöer nur ein Remis erreicht. Die Partie endete 33:33, nach einem Halbzeitstand von 18:15 für Österreich. Ein Siebenmetergegentor wenige Sekunden vor Spielende besiegelte das Unentschieden, nachdem das Team von Trainerin Monique Tijsterman lange in Führung gelegen hatte.

Später Ausgleich nach klarer Führung

Österreich ging mit einer komfortablen Pause von drei Toren in den zweiten Abschnitt. Der Vorsprung aus der ersten Halbzeit schmolz im Laufe der zweiten 30 Minuten jedoch zusehends ab. Am Ende reichte den Färöern ein Siebenmeter in der Schlussphase, um das Spiel noch auszugleichen. Österreich musste sich damit trotz der zwischenzeitlichen Führung mit einem Remis begnügen.

Das zweite Duell zwischen beiden Mannschaften findet bereits am Samstag um 17.15 Uhr erneut in Tulln statt. Es handelt sich dabei um das letzte Heimspiel der österreichischen Auswahl vor der Europameisterschaft im Dezember.

Letzter Härtetest vor dem Turnierstart

Für Österreich ist die Partie gegen die Färöer Teil der unmittelbaren Vorbereitung auf die EM. Das Team startet am 4. Dezember in Brünn gegen Kroatien in das Turnier. In der Vorrunde treffen die Österreicherinnen zudem auf die Niederlande und auf Gastgeber Tschechien. Die beiden Testspiele gegen die Färöer in Tulln markieren damit die letzte Gelegenheit, vor dem Turnierauftakt im eigenen Land gegen einen internationalen Kontrahenten anzutreten.

Bedeutung von Testspielen vor Großereignissen

Testspiele unmittelbar vor einer Europameisterschaft dienen im Handball in der Regel dazu, taktische Abläufe unter Wettkampfbedingungen zu überprüfen und den Kader auf die bevorstehenden Belastungen vorzubereiten. Trainerstäbe nutzen solche Partien häufig, um unterschiedliche Spielsysteme zu testen, Automatismen in Angriff und Abwehr zu festigen und die Form einzelner Spielerinnen einzuschätzen. Dabei steht nicht immer das Ergebnis im Vordergrund, sondern die Umsetzung bestimmter spielerischer Vorgaben.

Gerade die Defensivarbeit gilt bei vielen Nationalmannschaften als zentraler Baustein der Turniervorbereitung, da stabile Abwehrleistungen über mehrere aufeinanderfolgende Turnierspiele hinweg häufig über den Erfolg in der Vorrunde entscheiden. Ebenso spielt die Entscheidungsfindung in engen Schlussphasen eine wichtige Rolle, da Partien bei einer Europameisterschaft oft erst in den letzten Spielminuten entschieden werden.

Die Auslosung der Vorrundengruppen bei einer Handball-EM legt die Gegner und den Austragungsort für die ersten Turnierspiele frühzeitig fest. Mannschaften richten ihre Vorbereitung üblicherweise auch an den spezifischen Spielstilen der jeweiligen Vorrundengegner aus. Ein Turnierstart in einem Gastgeberland wie im Fall von Tschechien bringt für die teilnehmenden Mannschaften zusätzlich besondere äußere Rahmenbedingungen mit sich, etwa durch das Publikum vor Ort und die mediale Aufmerksamkeit im Ausrichterland.