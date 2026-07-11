Haris Tabakovic wechselt von der TSG Hoffenheim zu Red Bull Salzburg

Haris Tabakovic wechselt zu Red Bull Salzburg

Der österreichische Fußballclub Red Bull Salzburg hat Mittelstürmer Haris Tabakovic verpflichtet. Der 32-Jährige wechselt von der TSG Hoffenheim nach Salzburg und unterschreibt einen Dreijahresvertrag. Red Bull Salzburg gab den Transfer am Samstag bekannt.

Karriere in Deutschland und Österreich

Tabakovic durchlief in den vergangenen Jahren mehrere Stationen im deutschsprachigen Raum. Zwischen 2020 und 2023 erzielte der 1,96 Meter große Angreifer 67 Pflichtspieltore für Austria Lustenau und die Wiener Austria. 2023 wechselte er von Wien zu Hertha BSC, wo er mit 22 Treffern die Torschützenkönigswertung der zweiten deutschen Liga gewann.

Anschließend stand Tabakovic bei der TSG Hoffenheim unter Vertrag. In der abgelaufenen Saison lief er auf Leihbasis für Borussia Mönchengladbach auf und erzielte dabei 13 Saisontore.

Auf internationaler Ebene stand Tabakovic zuletzt im WM-Kader der bosnisch-herzegowinischen Nationalmannschaft.