Haris Tabakovic wechselt von Hoffenheim zu Red Bull Salzburg

Haris Tabakovic wechselt zu Red Bull Salzburg

Der FC Red Bull Salzburg hat den Transfer von Haris Tabakovic bekanntgegeben. Der 32-jährige Stürmer wechselt von der TSG Hoffenheim nach Salzburg und unterzeichnet einen Dreijahresvertrag. Der Klub gab den Wechsel am Samstag, dem 11. Juli 2026, bekannt.

Tabakovic ist bosnischer Nationalspieler und 1,96 Meter groß. Sein Debüt für die A-Nationalmannschaft von Bosnien-Herzegowina gab er im November 2023. Zuletzt stand er im Kader seines Landes bei der Weltmeisterschaft, wo er beim Sechzehntelfinale gegen die USA, das Bosnien-Herzegowina mit 0:2 verlor, 25 Minuten zum Einsatz kam.

Starke Bilanz in Österreich

Tabakovic ist in der Schweiz geboren und durchlief sämtliche Nachwuchsteams des Schweizer Verbands. Seinen Durchbruch als Torjäger erlebte er in Österreich: Zwischen 2020 und 2023 erzielte er insgesamt 67 Pflichtspieltore. Für Austria Lustenau traf er 46-mal in 48 Spielen, für die Wiener Austria 21-mal in 42 Spielen.

2023 wechselte Tabakovic zu Hertha BSC, wo er mit 22 Treffern Torschützenkönig der zweiten deutschen Bundesliga wurde. Anschließend stand er bei der TSG Hoffenheim unter Vertrag, für die er in 29 Pflichtspielen vier Tore erzielte. In der abgelaufenen Saison war er auf Leihbasis bei Borussia Mönchengladbach aktiv und kam dort auf 13 Saisontore.

Stimmen zum Transfer

TSG-Sportdirektor Paul Pajduch bezeichnete das Gesamtpaket als wirtschaftlich attraktiv. Salzburgs Sportdirektor Marcus Mann war an dem Transfer beteiligt. Tabakovic ist insgesamt elfmaliger Teamspieler für Bosnien-Herzegowina.