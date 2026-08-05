Hartberg holt deutschen Stürmer Onuoha auf Leihbasis aus Portugal

Hartberg leiht deutschen Angreifer Onuoha von Estrela Amadora aus

Der TSV Egger Glas Hartberg hat den deutschen Offensivspieler Chilohem Onuoha verpflichtet. Der 21-Jährige kommt von Estrela Amadora aus Portugal auf Leihbasis für eine Saison nach Österreich. Die Vereine haben zusätzlich eine Kaufoption vereinbart. Die Verpflichtung wurde am Mittwoch mitgeteilt.

Onuoha ist 1,88 Meter groß, beidfüßig und wird auf der Position des Stürmers eingesetzt. Bei Estrela Amadora kam er in der portugiesischen Topliga nicht zum Einsatz. Zuvor sammelte er Erfahrung in der dritten deutschen Liga bei Verl sowie in der UEFA Youth League für Leipzig.

Hartberg-Cheftrainer Markus Schopp äußerte sich zur Verpflichtung: „Mit ihm gewinnen wir einen sehr interessanten Spieler, der uns in der Offensive viele neue Möglichkeiten gibt.“ Onuoha selbst erklärte laut Clubaussendung: „Mein Ziel ist es, möglichst viel Spielzeit zu bekommen.“

Hartberg belegt aktuell den neunten Platz in der Admiral Bundesliga.