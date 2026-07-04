Hervé Renard tritt nach zwei WM-Niederlagen als Tunesien-Trainer zurück

Hervé Renard tritt als Trainer der tunesischen Nationalmannschaft zurück

Der französische Trainer Hervé Renard hat sein Amt als Cheftrainer der tunesischen Fußball-Nationalmannschaft niedergelegt. Renard hatte die Mannschaft während der laufenden Weltmeisterschaft übernommen, nachdem Sabri Lamouchi nach dem ersten WM-Spiel abgelöst worden war.

Unter Renards Leitung verlor Tunesien gegen Japan mit 0:4 sowie gegen die Niederlande mit 1:3.

Lange Erfahrung mit afrikanischen Nationalteams

Renard verfügt über umfangreiche Erfahrung im afrikanischen Fußball. In der Vergangenheit betreute er die Nationalmannschaften von Marokko, Angola, Sambia, Elfenbeinküste und Tunesien. Bei der WM 2022 in Katar coachte er Saudi-Arabien, das im Auftaktspiel Argentinien mit 2:1 besiegte – jener Mannschaft, die das Turnier schließlich als Weltmeister abschloss.

Renard erklärte, er gehe davon aus, auch künftig wieder afrikanische Nationalteams zu trainieren. Als Grund nannte er den Respekt, der ihm dort entgegengebracht werde.