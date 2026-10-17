Hirscher sagt Comeback in Sölden ab – Abstände im Training zu groß

Marcel Hirscher wird beim Riesentorlauf in Sölden am kommenden Sonntag nicht an den Start gehen. Die Absage für das geplante Comeback wurde am Samstag durch das Management des 37-Jährigen bekanntgegeben. Als Grund nannte Hirscher fehlende nötige Trainingsumfänge aufgrund der langen Wettkampfpause.

Der Riesentorlauf in Sölden ist für Sonntag mit einem ersten Durchgang um 10.00 Uhr und einem zweiten Durchgang um 13.00 Uhr angesetzt.

Zeittraining auf dem Rettenbachferner als Wendepunkt

Hirscher hatte zuletzt am Zeittraining mit dem ÖSV auf dem Rennhang auf dem Rettenbachferner über Sölden teilgenommen. Die dabei festgestellten Abstände zur Spitze fielen aus seiner Sicht zu groß aus. Diese Erkenntnis steht im Zusammenhang mit der nun verkündeten Absage für den Saisonauftakt.

Hirscher wäre bei einem Start unter niederländischer Flagge angetreten. Der achtfache Weltcup-Rekordgesamtsieger plant nach eigenen Angaben, in dieser Saison sowohl im Slalom als auch im Riesentorlauf zu starten. Für seine Teilnahmen ist er auf Wildcards des Internationalen Skiverbands FIS angewiesen, der ihm pro Disziplin nur noch vier Wildcards pro Saison gewährt. Eine gelöste Wildcard bleibt erhalten, sofern eine Platzierung unter den besten 30 erreicht wird. Für den Sölden-Riesentorlauf wäre Hirscher dank einer Wildcard mit der Startnummer 31 ins Rennen gegangen.

Rückblick auf eine lange Leidenszeit

Hirscher hatte bereits 2024 ein Comeback gegeben und dabei in Sölden den 23. Platz belegt. Im vergangenen Dezember riss er sich beim Training auf der Reiteralm ohne Sturzeinwirkung das Kreuzband im linken Knie. Zu einem ungünstigen Zeitpunkt kam zusätzlich eine Viruserkrankung hinzu. In der Folge ließ Hirscher den damals avisierten Saisonauftakt in Sölden aus und gab im Januar für die gesamte Olympiasaison w. o.

Wildcard-Regelung als sportpolitisches Instrument

Grundsätzlich dienen Wildcards im alpinen Skiweltcup dazu, Athletinnen und Athleten ohne ausreichende Weltcup-Punkte oder nationale Startplätze dennoch eine Teilnahme an hochrangigen Rennen zu ermöglichen. Der Weltskiverband FIS begrenzt solche Einladungen in der Regel streng, um die reguläre Qualifikation über Punktelisten nicht zu unterlaufen. Üblicherweise ist eine Wildcard an Bedingungen geknüpft, etwa an eine bestimmte Platzierung im Rennen, um für künftige Starts erneut zur Verfügung zu stehen. Bleibt diese Platzierung aus, verringert sich die Zahl der verbleibenden Wildcards für die laufende Saison entsprechend.

Comebacks nach langer Wettkampfpause gelten im alpinen Skisport allgemein als anspruchsvoll, da die läuferische Form und die exakte Linienwahl in sehr kurzer Zeit auf Weltcup-Niveau gebracht werden müssen. Zeittrainings auf Gletscherpisten wie dem Rettenbachferner dienen dabei als wichtiger Indikator, da sie den direkten Vergleich mit dem aktuellen Leistungsniveau der Konkurrenz ermöglichen. Abstände, die in solchen Trainings sichtbar werden, fließen häufig in die Entscheidung über eine Rennteilnahme ein.

Der Riesentorlauf von Sölden markiert traditionell den Auftakt der alpinen Skiweltcup-Saison und findet auf dem Gletscher am Rettenbachferner statt. Für viele Athletinnen und Athleten ist dieses Rennen der erste Formtest nach der Sommervorbereitung, bevor die Saison in den folgenden Monaten mit weiteren Disziplinen und Austragungsorten fortgesetzt wird.