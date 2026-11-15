Hirscher verzichtet auf Wildcard-Start beim Weltcup-Slalom in Gurgl

Marcel Hirscher wird beim Weltcup-Slalom in Gurgl am kommenden Sonntag nicht an den Start gehen. Der 37-jährige Salzburger verzichtet auf eine Wildcard für das Rennen, das um 10.30 Uhr und 13.30 Uhr ausgetragen und live in ORF1 übertragen wird.

Hirscher bleibt Gurgl fern

Bereits zuvor hatte Hirscher in Sölden auf eine Wildcard verzichtet. Nun folgt mit Gurgl der nächste Slalom-Termin, bei dem der Salzburger nicht dabei sein wird. Laut seinem Management konzentriert sich Hirscher weiterhin intensiv auf das Training.

Für Gurgl hätte Hirscher erneut eine Wildcard in Anspruch nehmen können. Er entschied sich jedoch dagegen, ebenso wie schon beim Saisonauftakt in Sölden.

Begrenzte Anzahl an Wildcards

Der internationale Skiverband FIS vergibt seit dieser Saison pro Disziplin nur mehr vier Wildcards an Hirscher. Diese stehen ihm für die Disziplinen Slalom und Riesentorlauf zur Verfügung. Sollte Hirscher sich mit einer genutzten Wildcard unter den besten 30 eines Rennens platzieren, bleibt ihm eine gelöste Wildcard erhalten.

Dieses Kontingent bedeutet, dass Hirscher mit seinen Starts haushalten muss. Jeder Einsatz zählt auf das begrenzte Kontingent, unabhängig davon, ob ein Top-30-Ergebnis erzielt wird oder nicht – es sei denn, die genannte Bedingung einer Top-30-Platzierung wird erfüllt.

Wildcard-Regelungen im Weltcup-Zirkus

Grundsätzlich dienen Wildcards im alpinen Skiweltcup dazu, Athletinnen und Athleten ohne aktuell ausreichende FIS-Punkte oder ohne reguläre Qualifikation dennoch einen Start zu ermöglichen. Der Verband entscheidet dabei nach eigenen Kriterien, wie viele Wildcards vergeben werden und unter welchen Voraussetzungen sie gültig bleiben. Bei prominenten Rückkehrern aus einer Wettkampfpause kommen solche Regelungen häufiger zur Anwendung, da diese in der Regel nicht über aktuelle Weltcup-Punkte verfügen, die einen regulären Startplatz sichern würden.

Üblicherweise sind solche Kontingente begrenzt, um den regulären Qualifikationsweg über Punktelisten und Nationenverteilung nicht zu stark zu verwässern. Eine Koppelung an sportliche Ergebnisse, wie sie bei Hirschers Regelung mit der Top-30-Platzierung vorgesehen ist, ist bei vergleichbaren Sonderregelungen ein gängiges Prinzip, um Wildcards nicht unbegrenzt zu gewähren, sondern an eine gewisse Wettbewerbsfähigkeit zu knüpfen.