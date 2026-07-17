Historisches Foto zeigt Barcelona-Star Yamal als Baby mit Lionel Messi

Foto verbindet Lamine Yamal und Lionel Messi seit Jahrzehnten

Ein Foto aus dem Dezember 2007 zeigt Lamine Yamal als Baby gemeinsam mit Lionel Messi. Das Bild entstand im Rahmen einer Fotoaktion des FC Barcelona, bei der Spieler des Vereins mit Kindern fotografiert wurden.

Das Foto war Teil eines Wohltätigkeitskalenders der spanischen Zeitung Diario Sport für das Jahr 2008. Der Erlös des Kalenders kam unter anderem der Organisation UNICEF zugute.

Im Jahr 2024 machte Yamals Vater auf Instagram auf die Aufnahmen aufmerksam und sorgte damit für erneute Aufmerksamkeit rund um das Bild.