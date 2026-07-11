Historisches Wimbledon-Finale: Zwei Tschechinnen kämpfen um ersten Grand-Slam-Titel

Erstmals tschechisches Damen-Finale in Wimbledon

Im Damen-Finale von Wimbledon stehen sich Karolina Muchova und Linda Noskova gegenüber. Es ist das erste Mal in der Geschichte des Rasenklassikers, dass beide Finalistinnen aus Tschechien stammen.

Für eine der beiden Spielerinnen wird es der erste Grand-Slam-Titel der Karriere sein.

Die Finalistinnen

Karolina Muchova ist 29 Jahre alt und zog als zehnte Gesetzte ins Finale ein. Linda Noskova ist mit 21 Jahren acht Jahre jünger als ihre Landsfrau und ging als neunte Gesetzte ins Match.

Noskova hatte den ersten Aufschlag im ersten Satz.