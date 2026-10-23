Hoffenheim feiert ersten Europa-League-Sieg mit 3:0 gegen Lyon

TSG Hoffenheim hat in der Europa League den ersten Saisonsieg eingefahren. Die Mannschaft von Trainer Christian Ilzer setzte sich gegen Olympique Lyon mit 3:0 durch. Zuvor hatte Hoffenheim in der laufenden Europa-League-Saison zwei Niederlagen hinnehmen müssen.

Drei Treffer gegen Lyon

Andrej Kramaric brachte Hoffenheim in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit in Führung. Der Treffer zum 1:0 fiel in der 45.+4 Minute. Kurz nach dem Seitenwechsel erhöhte Adam Daghim, der zuvor für Red Bull Salzburg gespielt hatte, in der 49. Minute auf 2:0. Den Endstand zum 3:0 stellte Adam Hlozek in der 83. Minute her. Auf Lyoner Seite stand Felix Bacher bis zur Halbzeit in der Verteidigung. Bei Hoffenheim absolvierte der österreichische Nationalspieler Alexander Prass das komplette Spiel im zentralen Mittelfeld.

Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker äußerte sich am Donnerstag zu Spekulationen über einen möglichen Wechsel. Beim TV-Sender RTL dementierte er kolportiertes Interesse von Eintracht Frankfurt mit den Worten, er könne sagen, dass da nichts dran sei. Schicker hatte seinen Vertrag bei Hoffenheim im Mai langfristig verlängert.

Ergebnisse weiterer Partien des Spieltags

Auch in anderen Begegnungen der Europa League fielen am selben Spieltag klare Resultate. Union St. Gilloise gewann gegen Hapoel Beerscheva mit 4:0, das 1:0 erzielte Raul Florucz in der 45.+1 Minute per Elfmeter. Der belgische Verein steht nun bei sieben Punkten. Sunderland kam bei Lech Posen nicht über ein 1:1 hinaus, Kevin Danso spielte dabei in der Innenverteidigung der Engländer, die ebenfalls sieben Punkte aufweisen.

Viktoria Pilsen verlor zu Hause gegen Levski Sofia mit 1:2 und kassierte damit die dritte Niederlage der Saison. Im Tor der Tschechen stand Florian Wiegele. Weitere Resultate des Abends: Benfica setzte sich gegen Omonia Nikosia mit 4:1 durch, Bayer Leverkusen gewann gegen Kreta mit 2:0, Bournemouth besiegte Milan mit 3:0, Ferencvaros Budapest schlug Torreense mit 4:1 und Olympiacos gewann knapp mit 1:0 gegen Sparta Prag. Benfica, Bayer Leverkusen, Bournemouth, Ferencvaros Budapest und Olympiacos stehen damit bei der maximalen Punktzahl ihrer bisherigen Spiele.

Österreichische Spieler in der Champions League

Auch außerhalb der Europa League waren österreichische Spieler im Einsatz. SC Freiburg verlor bei AS Monaco mit 0:3, Philipp Lienhart saß dabei aus Belastungsgründen zunächst auf der Bank. Roter Stern Belgrad trennte sich von Kopenhagen 2:2, Marko Arnautovic saß bei dieser Partie ebenfalls zunächst auf der Bank. In der Conference League setzte sich Borac Banja Luka mit 2:0 gegen Kuopion durch, den Führungstreffer erzielte Stefan Savic.

Format und Tabellenlogik der Europa League

Die Europa League wird seit einigen Jahren nach einem Ligaformat ausgetragen, bei dem alle teilnehmenden Mannschaften zunächst in einer gemeinsamen Tabelle gegen mehrere unterschiedliche Gegner antreten. Die Platzierung nach diesen Spielen entscheidet darüber, welche Teams direkt in die K.-o.-Phase einziehen und welche zuvor noch eine zusätzliche Zwischenrunde bestreiten müssen. Für Mannschaften, die wie Hoffenheim zu Saisonbeginn Rückschläge hinnehmen mussten, sind frühe Siege in diesem Format besonders bedeutsam, da sich einzelne Ergebnisse unmittelbar auf die Tabellensituation auswirken. Eine makellose Bilanz nach den ersten Partien, wie sie Vereine wie Benfica, Bayer Leverkusen oder Olympiacos aufweisen, verschafft entsprechend frühzeitig Planungssicherheit für die weiteren Spiele des Wettbewerbs.