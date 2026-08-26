Hultsch verpasst A-Finale bei Ruder-WM in Amsterdam

Konrad Hultsch hat bei den Ruderweltmeisterschaften in Amsterdam den Einzug ins A-Finale im Leichtgewichtseiner verpasst. Der österreichische Ruderer belegte am Mittwoch in seinem Semifinale Rang vier und verfehlte damit den Sprung unter die besten sechs Boote des Wettbewerbs. Am Donnerstag um 14:21 Uhr tritt Hultsch im B-Finale an, in dem die Plätze ab Rang sieben vergeben werden.

Vierter Platz im Halbfinale entscheidet über B-Finale

Im Semifinale des Leichtgewichtseiners reichte der vierte Platz nicht für die direkte Qualifikation für das A-Finale. Damit ist für Hultsch der Kampf um eine Medaille bei diesen Weltmeisterschaften beendet. Er bestreitet stattdessen das B-Finale, in dem es um die Platzierungen ab Rang sieben im Gesamtklassement geht.

Konrad Hultsch reist als EM-Vierter nach Amsterdam. Diese Platzierung bei den Europameisterschaften unterstreicht, dass der Ruderer im internationalen Vergleich der Leichtgewichtsklasse zur erweiterten Spitze zählt.

Ablauf von Semifinale und B-Finale im Rudersport

Bei internationalen Ruderregatten werden die Teilnehmer eines Wettbewerbs üblicherweise in Vorläufen, Hoffnungsläufen und Halbfinals auf die Finalläufe verteilt. Erreicht ein Boot im Semifinale nicht die vorderen Ränge, die zur Teilnahme am A-Finale berechtigen, rutscht es in der Regel ins B-Finale. Dieses B-Finale entscheidet nicht mehr über die Medaillenränge, sondern ausschließlich über die weiteren Platzierungen im Gesamtklassement des Wettbewerbs, üblicherweise ab Rang sieben aufwärts.

Die Bootsklasse des Leichtgewichtseiners unterliegt zudem festgelegten Gewichtsvorgaben für die Athleten. Diese Gewichtsgrenzen sollen für vergleichbare körperliche Voraussetzungen unter den Teilnehmern sorgen und unterscheiden die Klasse von den offenen Gewichtsklassen im Rudersport. Wettkämpfe in dieser Kategorie gelten international als eng besetzt, da die läuferische und konditionelle Leistungsdichte bei ähnlichen Körpervoraussetzungen besonders hoch ist.