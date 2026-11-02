Innsbruck Haie trennen sich von Headcoach Kinasewich nach schwachem Saisonstart

Die TIWAG Innsbruck Haie haben sich von Headcoach Ryan Kinasewich und dessen Assistenten Florian Pedevilla getrennt. Der Club gab die Entscheidung am Montag bekannt, sie fiel nach einem Gespräch mit dem Trainerduo. Die Innsbrucker rangieren nach 18 gespielten Runden mit nur sechs Siegen derzeit auf dem vorletzten Tabellenplatz der win2day ICE Hockey League.

Trennung nach einem Gespräch mit dem Trainerduo

Der kanadische Trainer Ryan Kinasewich war seit Juni 2026 Cheftrainer der Innsbruck Haie. Gemeinsam mit Assistenztrainer Florian Pedevilla verantwortete er die sportliche Ausrichtung der Mannschaft in der laufenden Saison. Nach einem Gespräch zwischen der Vereinsführung und dem Trainerduo entschied sich der Club, sich von beiden zu trennen. Die Bekanntgabe erfolgte am Montag.

General Manager Günther Hanschitz äußerte sich zu dem Schritt. Die aktuelle Situation entspreche nicht den Erwartungen und Ansprüchen des Vereins, erklärte er. Den Trainerwechsel bezeichnete Hanschitz als notwendig, um die sportliche Talfahrt der Mannschaft zu stoppen.

In der Tabelle der win2day ICE Hockey League stehen die Innsbrucker nach 18 Runden mit lediglich sechs Siegen auf dem vorletzten Platz. Diese Bilanz war der unmittelbare Hintergrund für die Trennung von Kinasewich und Pedevilla.

Trainerwechsel als Mittel gegen sportliche Krisen

Ein Trainerwechsel während der laufenden Saison gilt im Eishockey wie in anderen Mannschaftssportarten als eines der gebräuchlichsten Mittel, um auf anhaltend schwache sportliche Ergebnisse zu reagieren. Vereinsführungen verbinden damit häufig die Hoffnung, durch neue läuferische oder taktische Impulse sowie eine veränderte Kommunikation mit dem Kader kurzfristig eine Trendwende zu erreichen. Grundsätzlich liegt die Entscheidung über Verpflichtung und Trennung von Cheftrainern in solchen Organisationen beim sportlichen Management, häufig in Person eines General Managers, der die sportliche Gesamtverantwortung trägt.

In der win2day ICE Hockey League, der höchsten österreichischen Spielklasse im Eishockey, umfasst die Grunddurchgangsphase eine deutlich höhere Zahl an Runden als die bisher absolvierten 18. Die Platzierung nach einem Teil der Saison gibt daher einen Zwischenstand wieder, der sich im weiteren Verlauf noch verändern kann. Dennoch dient die Tabellensituation zu diesem Zeitpunkt den Vereinen regelmäßig als Orientierung für personelle Entscheidungen im Trainerbereich.

Üblicherweise übernimmt bei einer kurzfristigen Trennung zunächst ein bestehender Mitarbeiter aus dem sportlichen Umfeld interimistisch die Mannschaft, bis eine neue Trainerlösung feststeht. Die konkrete Nachfolge bei den Innsbruck Haie war zum Zeitpunkt der Bekanntgabe noch nicht benannt.