Am Eiskanal in Innsbruck-Igls haben seit Freitag Rodel-, Bob- und Skeletonathletinnen und -athleten den umgebauten Streckenabschnitt getestet. Die Testfahrten dienen der Vorbereitung auf die offizielle Homologierung der Bahn, die vor gut einem Jahr nicht erteilt worden war. Besonders die Kurven 13 und 14 hatten dabei vor allem den Rodlerinnen und Rodlern große Probleme bereitet.

Umbau an den kritischen Kurven zeigt Wirkung

An den Kurven 13 und 14 wurden sowohl das Profil angepasst als auch die Bahnsohlen angehoben. Diese baulichen Veränderungen standen nun im Mittelpunkt der ersten Testfahrten. Rodlerin Lisa Schulte zeigte sich nach ihren Läufen sehr positiv überrascht und erklärte, die Passage durch die Kurven 13 und 14 sei problemlos zu fahren gewesen.

Auch Wolfgang Kindl äußerte sich zuversichtlich. Nach seinen Angaben habe es beim Einsitzer überhaupt kein Problem gegeben. Beim Doppelsitzer habe es ihm zufolge dagegen noch leichte Probleme gegeben.

Formsache vor der Weltmeisterschaft

Die Rodel-Weltmeisterschaft soll im Februar 2027 in Innsbruck-Igls stattfinden. Vor dem Großereignis muss die Bahn offiziell abgenommen werden. Rodelpräsident Markus Prock sprach in diesem Zusammenhang von einer reinen Formsache. Mitte November findet im Eiskanal zudem die internationale Trainingswoche statt, bei der weitere Athletinnen und Athleten die Strecke nutzen werden. Eine endgültige Entscheidung über die Homologierung dürfte nach derzeitigem Stand ebenfalls Mitte November fallen.

Offen ist bislang die Frage der Sanierungskosten. Nach Angaben des Bahnbetreibers Olympiaworld soll der Generalplaner für die Kosten der Sanierung aufkommen. Eine Einigung mit dem Generalplaner und dessen Haftpflichtversicherung gibt es bisher jedoch nicht.

Homologierung als Voraussetzung für internationale Wettbewerbe

Grundsätzlich ist die Homologierung einer Bahn die Voraussetzung dafür, dass auf ihr internationale Wettkämpfe im Bob-, Rodel- und Skeletonsport ausgetragen werden dürfen. Dabei prüfen die zuständigen internationalen Verbände unter anderem die Sicherheit der Streckenführung, die Belastung in den Kurven sowie die technischen Anforderungen an Eisqualität und Bahnprofil. Erst nach einer positiven Abnahme gilt eine Bahn als wettkampftauglich für Meisterschaften und Weltcuprennen.

Bauliche Nachbesserungen an bestehenden Bahnen sind in diesem Sport kein ungewöhnlicher Vorgang. Verändern sich beispielsweise Geschwindigkeiten durch technische Weiterentwicklungen im Material oder zeigen sich bei bestimmten Streckenabschnitten wiederkehrende Probleme, können Anpassungen am Profil oder an der Bahnsohle notwendig werden. Solche Eingriffe erfordern in der Regel anschließende Testphasen mit Athletinnen und Athleten, bevor eine endgültige Freigabe erfolgen kann.

Die Frage der Finanzierung derartiger Sanierungsmaßnahmen betrifft häufig mehrere Beteiligte gleichzeitig, etwa Bahnbetreiber, planende Unternehmen und deren Versicherungen. Klärungen in diesem Bereich können sich über einen längeren Zeitraum hinziehen, unabhängig davon, ob die sportliche und technische Abnahme einer Bahn bereits erfolgt ist.