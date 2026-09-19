Inter gleicht Zwei-Tore-Rückstand bei Roma aus und rettet 2:2-Remis

Inter Mailand hat am 19. September 2026 bei der AS Roma einen zwischenzeitlichen Zwei-Tore-Rückstand ausgeglichen und sich mit 2:2 getrennt. Der Titelverteidiger kassierte damit ebenso wie die Roma den ersten Punkteverlust der laufenden Saison. Kouadio Kone hatte die Gastgeber in der 6. und der 37. Minute mit 2:0 in Führung gebracht, ehe Lautaro Martinez mit Toren in der 46. und der 79. Minute für Inter ausglich.

Kone trifft doppelt, Martinez antwortet nach der Pause

Die Partie der fünften Serie-A-Runde begann für die Roma nach Maß. Bereits in der 6. Minute erzielte Kouadio Kone das 1:0 für die Gastgeber. In der 37. Minute legte Kone mit dem 2:0 nach, sodass Roma mit einer komfortablen Führung in die Pause ging.

Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild. Lautaro Martinez verkürzte bereits in der 46. Minute, unmittelbar nach Wiederanpfiff, auf 1:2. In der 79. Minute erzielte der Inter-Kapitän seinen zweiten Treffer des Abends und stellte den 2:2-Endstand her, der bis zum Abpfiff Bestand hatte.

Erster Ausrutscher für beide Mannschaften

Für Inter Mailand, den Titelverteidiger der Serie A, war es der erste Punkteverlust in dieser Saison. Auch für die Roma bedeutete das Remis das Ende einer bislang makellosen Bilanz im laufenden Spieljahr. Für den Klub aus Rom endete zudem eine saisonübergreifende Siegesserie von neun Ligaspielen in Serie.

Trotz des Ausgleichs von Inter behauptete die Roma dank der besseren Tordifferenz die Tabellenspitze vor dem Titelverteidiger. Trainer der Roma ist Gian Piero Gasperini.

Tordifferenz als Zünglein an der Waage

Grundsätzlich kommt es in Ligasystemen wie der Serie A bei Punktgleichheit zunächst auf die Tordifferenz an, ehe weitere Kriterien wie der direkte Vergleich herangezogen werden. Solche engen Konstellationen an der Tabellenspitze treten insbesondere zu Beginn einer Saison häufig auf, wenn die Mannschaften erst wenige Spiele absolviert haben und einzelne Ergebnisse die Rangfolge unmittelbar beeinflussen können.

Ein Rückstand von zwei Toren zur Halbzeit gilt in der Regel als schwer aufzuholen, da er neben dem spielerischen auch einen psychologischen Nachteil mit sich bringt. Mannschaften, die einen solchen Rückstand nach der Pause ausgleichen, benötigen üblicherweise sowohl taktische Anpassungen als auch individuelle Entscheidungen einzelner Spieler, um das Spiel noch zu drehen oder zumindest einen Punkt zu retten.

Siegesserien über mehrere Spieltage hinweg, wie sie die Roma vor diesem Spieltag aufwies, sind in der Serie A nicht ungewöhnlich, enden aber erfahrungsgemäß meist im Verlauf einer Saison gegen konstant starke Gegner. Der Titelverteidiger einer Liga steht dabei traditionell im besonderen Fokus, da jede seiner Ergebnisse unmittelbar mit dem Anspruch verglichen wird, die Meisterschaft zu verteidigen.