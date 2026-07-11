IOC streicht Nordische Kombination aus olympischem Programm

Das Internationale Olympische Komitee hat die Nordische Kombination aus dem olympischen Programm gestrichen. Damit endet die olympische Geschichte einer Sportart, die seit den ersten Winterspielen 1924 ununterbrochen Teil des Programms war.

Sportart mit langer olympischer Tradition

Die Nordische Kombination gehörte über ein Jahrhundert zum festen Bestandteil der Olympischen Winterspiele. Mit der Entscheidung des IOC verliert sie nun diesen Status.

In der Weltcupwertung 2026 stammen 23 der 30 besten Athleten aus lediglich drei Ländern: Österreich, Norwegen und Deutschland. In einer Reihe weiterer Länder – darunter die Schweiz, Italien, Frankreich, Slowenien, Schweden, Finnland, Kanada und die USA – hat sich die Sportart zuletzt zurückgezogen.

Salzburg als Hochburg der Nordischen Kombination

Österreich zählt zu den stärksten Nationen in dieser Disziplin. Aus Salzburg stammen mehrere bekannte Athleten der Sportart: Felix Gottwald, Bernhard Gruber, Michael Gruber, Mario Seidl sowie die Brüder Rettenegger. Auch Trainer Günther Chromecek war in der Nordischen Kombination tätig.