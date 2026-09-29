Italien feiert 4:1-Sieg in der Türkei – Mancini holt ersten Erfolg in zweiter Amtszeit

Italien hat in der Nations League am Montag einen 4:1-Auswärtssieg gegen die Türkei gefeiert. Die Mannschaft von Teamchef Roberto Mancini gewann die Partie in Bursa mit 3:0 zur Halbzeit und baute die Führung im zweiten Durchgang weiter aus. Es war der erste Sieg für Mancini in seiner zweiten Amtszeit als italienischer Teamchef, nachdem Italien zuvor gegen Belgien verloren hatte.

Italiens Torfolge in Bursa

Alessandro Bastoni brachte Italien in der 9. Minute in Führung. Davide Frattesi erhöhte in der 22. Minute auf 2:0, ehe Michael Kayode in der 27. Minute mit dem 3:0 seinen ersten Treffer im Nationaltrikot erzielte. Es war zugleich Kayodes erstes Länderspiel für Italien. Nach der Pause verkürzte Baris Alper Yilmaz in der 47. Minute auf 1:3 für die Türkei, ehe Francesco Pio Esposito in der 50. Minute mit dem 4:1 den Endstand herstellte. Die Partie im Bursa Büyüksehir Belediye Stadyumu verfolgten 43.361 Zuschauer.

Frankreich setzt sich in Brüssel durch

Im zweiten Spiel der Gruppe A1 bezwang Frankreich Belgien mit 1:0. Michael Olise erzielte das entscheidende Tor in der 88. Minute im König-Baudouin-Stadion. Für Belgien war es die erste Niederlage unter Trainer Mark van Bommel. Belgien hatte zuvor zum Auftakt Italien mit 2:0 besiegt, Frankreich hatte im ersten Spiel die Türkei mit 1:0 geschlagen.

Teamchef Zinedine Zidane veränderte seine Startformation gegenüber dem Spiel gegen die Türkei an neun Positionen. Kylian Mbappe fehlte wegen einer Knieverletzung. In der Tabelle führt Frankreich die Gruppe A1 nach zwei Spielen mit sechs Punkten an. Italien und Belgien liegen mit jeweils drei Punkten gleichauf dahinter, die Türkei ist nach zwei Spielen noch punktelos. Am Freitag treffen Frankreich und Italien aufeinander, parallel spielt Belgien gegen die Türkei.

Ergebnisse aus weiteren Gruppen

In der Gruppe B4 gewann Bosnien-Herzegowina gegen Rumänien mit 4:2. Haris Tabakovic, der für Salzburg spielt, erzielte in der 40. Minute das 3:1 für seine Mannschaft. Bosnien-Herzegowina steht nach zwei Spielen bei vier Punkten. Schweden setzte sich im Parallelspiel mit 3:1 gegen Polen durch und liegt in der Gruppentabelle mit zwei Punkten Vorsprung vor Bosnien-Herzegowina.

Georgien und die Ukraine trennten sich torlos mit 0:0. Bei Georgien absolvierte Otar Kiteischwili, der für Sturm Graz spielt, 73 Minuten. Willy Sagnol, zuvor Teamchef Georgiens, hat sich von der Mannschaft getrennt.

Neuformierung nach verpassten WM-Teilnahmen

Italien hatte zuletzt die Teilnahme an drei Weltmeisterschaften in Folge verpasst. Mancini war bereits vor seiner aktuellen Amtszeit italienischer Teamchef und führte die Mannschaft 2021 zum Titel bei der Europameisterschaft. Grundsätzlich dient die Nations League den europäischen Nationalmannschaften auch als Gradmesser in Übergangsphasen mit neuem oder wiederkehrendem Personal auf der Trainerbank. Für Mannschaften, die größere Turniere verpasst haben, bietet der Wettbewerb eine Gelegenheit, sich in einem kompetitiven Format gegen unterschiedlich starke Gegner zu beweisen und personelle Alternativen zu testen.

Üblicherweise setzen Nationaltrainer die Spiele im Rahmen der Nations League auch dazu ein, jüngeren oder bislang unerprobten Spielern erste Einsätze im A-Team zu ermöglichen, wie es bei Kayodes Debüt der Fall war. Die Gruppenphase der Nations League ist in mehrere Ligen und darin wiederum in kleinere Gruppen unterteilt, in denen die Mannschaften im Hin- und Rückspielmodus gegeneinander antreten. Die Platzierungen innerhalb der Gruppen entscheiden über Auf- und Abstieg zwischen den Ligen sowie in der höchsten Liga zusätzlich über die Teilnahme an einem Finalturnier.