Kärntner Erik Zimmermann holt zweimal Gold bei Kickbox-EM in Nordmazedonien

Der 23-jährige Kärntner Erik Zimmermann hat bei den Kickbox-Europameisterschaften in Nordmazedonien zweimal Gold gewonnen. Er siegte sowohl im Pointfighting als auch im Leichtkontakt jeweils in der Gewichtsklasse bis 69 Kilogramm. Im Pointfighting-Finale setzte er sich gegen den Italiener Federico Bramati durch, im Leichtkontakt-Finale bezwang er den Briten Matthew Brooks.

Doppelgold für Zimmermann und starkes Teamergebnis

Zimmermann gilt in seiner Disziplin als Weltranglistenerster und bestätigte diese Position mit den beiden Titeln in Skopje. Neben seinen Einzelerfolgen war er auch Teil des österreichischen Teams im Pointfighting, das gemeinsam mit Marco Masser, Noel Salzburger und Fabian Verschnig antrat. Die Mannschaft setzte sich im Turnierverlauf gegen Irland und gegen Russland durch und erreichte damit das Finale.

Im Endspiel traf Österreich auf Ungarn und unterlag nach Verlängerung mit 19:18. Damit sicherte sich das Team die Silbermedaille im Teambewerb. Insgesamt kehrte die österreichische Delegation mit sieben Medaillen von der Europameisterschaft zurück: zwei goldene, zwei silberne und drei bronzene.

Austragungsort und Teilnehmerfeld der Titelkämpfe

Die Europameisterschaften wurden vom 7. bis 15. November im Jane Sandanski Sportcenter in Skopje ausgetragen. An den Titelkämpfen nahmen 41 Nationen teil, insgesamt gingen 1.023 Athletinnen und Athleten an den Start. Die Veranstaltung zählte damit zu den größten Kickbox-Europameisterschaften der vergangenen Jahre.

Disziplinen im Kickboxsport

Kickboxen umfasst mehrere unterschiedliche Wettkampfformen, die sich in Regelwerk und Kontaktintensität unterscheiden. Beim Pointfighting werden einzelne Treffer nach festgelegten Kriterien bewertet und einzeln gezählt, wodurch Schnelligkeit und Präzision im Vordergrund stehen. Leichtkontakt-Wettbewerbe erlauben dagegen einen kontinuierlicheren Schlagwechsel bei reduzierter Trefferhärte. Internationale Meisterschaften wie Europa- und Weltmeisterschaften werden in der Regel nach Gewichtsklassen und Alterskategorien unterteilt, um vergleichbare Bedingungen für die Teilnehmenden zu schaffen.

Neben den Einzelwettbewerben sind bei solchen Turnieren üblicherweise auch Mannschaftswettbewerbe Teil des Programms. Dabei treten Teams mehrerer Athletinnen oder Athleten eines Landes gegeneinander an, wobei die Ergebnisse der einzelnen Kämpfe zu einem Gesamtresultat zusammengeführt werden. Solche Teambewerbe gelten im Kickboxsport als zusätzlicher Gradmesser für die Breite und Tiefe eines nationalen Kaders, da sie nicht allein von einzelnen Spitzenathleten abhängen, sondern das Zusammenspiel mehrerer Sportlerinnen und Sportler erfordern.