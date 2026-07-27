Kärntner Feuerwehr-Team mit Altersdurchschnitt 60 holt WM-Gold in Eisenstadt

Kärntner Feuerwehrmannschaft holt Gold bei Weltmeisterschaft in Eisenstadt

Die Freiwillige Feuerwehr Reichenfels-St. Peter hat bei der internationalen Feuerwehr-Weltmeisterschaft in Eisenstadt die Goldmedaille in der Klasse B gewonnen. In dieser Kategorie treten ausschließlich Teilnehmer über 30 Jahre an.

An der Weltmeisterschaft im Burgenland nahmen insgesamt 130 Gruppen mit rund 1.500 Teilnehmern aus 17 Ländern teil. Der Bewerb wird alle vier Jahre ausgetragen.

Erfahrenes Team mit langer Vorbereitung

Die Kärntner Mannschaft weist einen Altersdurchschnitt von 60 Jahren auf. Der jüngste Teilnehmer ist 50, der älteste 68 Jahre alt. Zwei der neun Mitglieder befinden sich bereits in Feuerwehrpension und sind älter als 65 Jahre. In der Klasse B werden für das Alter der Teilnehmer Bonuspunkte vergeben.

Wettkampfteilnehmer und Kommandant Wolfgang Schmerlaib gehört zu jenen, die den Erfolg mit vorbereitet haben. Die Mannschaft trainiert seit 2008 zweimal wöchentlich für den internationalen Bewerb.

Feierlicher Empfang nach der Rückkehr

Am Sonntagabend kehrte das Team nach Kärnten zurück und wurde mit einem großen Fest empfangen.