Kärntner Maximilian Steinbrenner holt Gold bei Junioren-Kanu-WM in Krakau

Maximilian Steinbrenner holt Gold bei Junioren-Kanu-WM in Krakau

Der 17-jährige Maximilian Steinbrenner aus Nötsch hat bei der Junioren-Weltmeisterschaft im Kanusport in Krakau, Polen, die Goldmedaille gewonnen. Steinbrenner war als Führender der Weltrangliste in das Turnier gegangen.

Im Finale setzte sich Steinbrenner mit einem Vorsprung von 1,32 Sekunden vor dem Franzosen Leo Roye durch. Der Pole Marek Kulczycki belegte den dritten Platz mit einem Rückstand von 2,29 Sekunden auf den Sieger. Seine Mutter Janet Steinbrenner ist selbst eine erfolgreiche Kanutin.

Seebacher verpasst Finale knapp

Sein Klassenkamerad Jakob Seebacher, ebenfalls 17 Jahre alt und aus Klagenfurt, schied im Semifinale aus. Seebacher berührte das letzte Tor und erhielt dafür eine Zwei-Sekunden-Strafe. Er verpasste den Einzug in den Endlauf damit um 0,02 Sekunden und belegte am Ende den 13. Platz.

Steinbrenner hatte Seebacher einst zum Kanusport gebracht. Beide Sportler traten gemeinsam für Österreich bei der Junioren-WM in Polen an.