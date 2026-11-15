Kalajdzic-Tor gegen Irland fixiert Aufstieg in die Nations League A-Liga

Österreichs Fußball-Nationalmannschaft hat am Samstag mit einem 1:0-Sieg gegen Irland den Aufstieg in die A-Liga der UEFA Nations League fixiert. Das entscheidende Tor erzielte Sasa Kalajdzic nach einer Vorlage von Michael Gregoritsch. Teamchef Ralf Rangnick zeigte sich nach dem Spiel beeindruckt von der Leistung seiner Mannschaft.

Kalajdzics Treffer gegen Irland

Das Tor des Abends entstand nach einem Eckball von Romano Schmid, den Dara O’Shea per Kopf verlängerte. Gregoritsch köpfelte den Ball anschließend vor das Tor, ehe Kalajdzic das Leder ins Netz spitzelte. Es war bereits das fünfte rot-weiß-rote Standardtor im laufenden Nations-League-Bewerb, erzielt unter der Anleitung von Kotrainer und Standardtrainer Maximilian Ritscher.

Für Kalajdzic, der für den LASK spielt, war es ein besonderer Moment. Im ORF-Interview sagte er: „Es war eine große Kleinigkeit. Ich bin einfach sehr happy, vor allem für die Mannschaft.“ Seinen Torjubel gestaltete er in Form eines Basketballwurfes. Dazu erklärte er: „Meine Frau hat gesagt, ich brauche einen ‚Signature‘-Jubel.“ Kalajdzic war bereits bei der Weltmeisterschaft gegen Algerien mit einem Kopfballtor zum 3:3 an einem entscheidenden Aufstieg beteiligt gewesen.

Teamchef Rangnick würdigte die Leistung seiner Mannschaft besonders vor dem Hintergrund zahlreicher Ausfälle. Im Offensivbereich fehlten laut Rangnick sechs bis sieben Spieler. „Wenn man bedenkt, wer alles gefehlt hat, muss man sagen, Hut ab. Ich bin stolz auf die Jungs, was sie abgeliefert haben“, sagte er. Auch Gregoritsch äußerte sich anerkennend: „Ein extrem cooler Job von der Mannschaft. Wir haben uns komplett reingeschmissen, den Sieg erzwungen.“

Torhüter Alexander Schlager wurde zum „Spieler des Spiels“ erklärt. Schlager, der bei seinem Verein Bremen derzeit nur als Reservist zum Einsatz kommt, hatte im Vorfeld öffentlich Kritik erfahren. Gregoritsch nahm seinen Teamkollegen in Schutz: „Tatsächlich gibt es einen, der die Woche mehrmals online gegen Alex geschossen hat.“ Schlager selbst beschrieb die Partie gegen Irland im ORF als Kraftakt: „Es war ein Fight, der zu erwarten war. Eine sehr aggressive Mannschaft, sehr spritzig.“

Der Aufstieg in die A-Liga war für das ÖFB-Team bereits vor zwei Jahren ein Ziel gewesen, das damals verpasst wurde. ÖFB-Aufsichtsratsvorsitzender Josef Pröll bezifferte die finanzielle Bedeutung des nun erreichten Aufstiegs im ORF: „Wir reden da über circa zwei Millionen netto plus für die nächsten zwei Jahre.“ Sportlich bringt der Aufstieg zudem einen Vorteil für die kommende EM-Qualifikation, bei der Österreich nun fix aus Topf zwei gezogen wird.

Am Dienstag steht für das ÖFB-Team noch ein Spiel gegen Israel in Debrecen an, das um 20.45 Uhr beginnt und live in ORF1 übertragen wird. Die Partie ist nach dem bereits feststehenden Aufstieg sportlich bedeutungslos. Xaver Schlager und Alexander Prass werden vorzeitig zu ihren Clubs reisen.

Topfeinteilung und ihre Bedeutung für die Auslosung

Die Einteilung in Lostöpfe bei großen Turnierqualifikationen richtet sich grundsätzlich nach der aktuellen Stärke der teilnehmenden Nationalmannschaften, die unter anderem über die Nations-League-Ergebnisse und das Mannschaftsranking abgebildet wird. Ein Platz in einem höheren Topf bedeutet bei der Auslosung üblicherweise, dass eine Mannschaft stärkeren Gegnern in der Gruppenphase eher aus dem Weg geht, da Teams aus demselben Topf in der Regel nicht gegeneinander gezogen werden. Für Verbände hat eine gesicherte Platzierung in einem günstigeren Topf daher sowohl sportliche als auch wirtschaftliche Auswirkungen, da leichtere Gruppen die Chancen auf eine Qualifikation erhöhen können und zugleich mit höheren Einnahmen aus Antrittsprämien und Vermarktung verbunden sind.

Die UEFA Nations League selbst wurde eingeführt, um Länderspielpausen mit sportlich relevanteren Partien zu füllen und ein Auf- und Abstiegssystem zwischen verschiedenen Leistungsstufen zu schaffen. Die A-Liga bildet dabei die höchste Spielklasse, in der die nach UEFA-Kriterien stärksten europäischen Nationalmannschaften gegeneinander