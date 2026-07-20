Kitzbühel: Neumayer scheitert in Runde eins, Schwärzler gegen Rodionov ausgeglichen
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ATP-Turnier Kitzbühel: Neumayer scheitert in Runde eins, Schwärzler gegen Rodionov im Gange

Beim ATP-Sandplatzturnier in Kitzbühel, das mit 612.620 Euro dotiert ist, hat Lukas Neumayer die erste Runde nicht überstanden. Der 23-jährige Österreicher, der mit einer Wildcard ins Hauptfeld gelangte, unterlag dem Deutschen Yannick Hanfmann am Montag mit 6:7 (5:7) und 4:6.

Ebenfalls in der ersten Runde steht das österreichische Duell zwischen Joel Schwärzler und Jurij Rodionov. Die Partie zwischen den beiden Österreichern ist nach zwei Sätzen ausgeglichen.

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