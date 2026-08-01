Knie-Verletzung: ÖFB-Teamspieler Chukwuemeka muss bei Dortmund ausgewechselt werden

Chukwuemeka verletzt sich im Testspiel gegen FC Tokyo

Carney Chukwuemeka hat sich im Testspiel von Borussia Dortmund gegen FC Tokyo am Knie verletzt. Der 22-jährige ÖFB-Teamspieler musste in der 23. Minute ausgewechselt werden.

Das Spiel fand am Samstag in Tokio statt. Chukwuemeka hatte sich bereits in der zehnten Minute am rechten Knie verletzt, spielte danach jedoch noch einige Minuten weiter, ehe er ausgewechselt wurde.

Borussia Dortmund gewann die Partie gegen FC Tokyo mit 1:0.