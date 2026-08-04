Knoll und Lotfi trotz Kopfverletzung auf Rang sieben bei Schwimm-EM

Knoll und Lotfi belegen bei Schwimm-EM Rang sieben im Synchronspringen vom Turm

Anton Knoll und Dariush Lotfi sind bei der Schwimm-Europameisterschaft in Paris im Synchron-Wettbewerb vom Turm auf den siebenten Platz gekommen. Das Finale fand am Dienstag im Olympic Aquatic Center statt. Der Rückstand auf den Bronzerang betrug 43,71 Punkte.

Das österreichische Duo, das 2024 bei der EM in Belgrad den Titel gewonnen hatte, war in jedem der sechs Durchgänge als erstes an der Reihe. Der erste Sprung gelang Knoll und Lotfi, im zweiten Durchgang wurden sie von der Sonne geblendet, wodurch der Sprung misslang.

Verletzung vor dem Wettkampf

Anton Knoll hatte sich wenige Stunden vor dem Bewerb am Kopf verletzt. Er schlug sich auf dem Weg in die Halle mit einer Sonnenbrille den Kopf an, die Wunde musste mit drei Stichen genäht werden. Beim Wettkampf sprang Knoll mit einer schwarzen Badehaube zum Schutz der Verletzung.

Sieg für russisches Duo unter neutraler Flagge

Den Wettbewerb gewannen Nikita Schleicher und Ruslan Ternowoi, die unter neutraler Flagge antraten. Silber ging an die Italiener Simone Conte und Raffaele Pelligra. Bronze sicherten sich Mark Hrytsenko und Oleksij Sereda aus der Ukraine.

Ausblick auf den 3-m-Bewerb

Dariush Lotfi startet am Mittwoch gemeinsam mit Nikolaj Schaller im 3-m-Bewerb. Der Vorkampf beginnt um 10.30 Uhr und wird im Livestream auf ORF ON übertragen.