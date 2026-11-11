Königssee-Bobbahn nach fünf Jahren wiedereröffnet – Felix Loch gewinnt ersten Lauf nach Murenkatastrophe

Die Rodel- und Bobbahn in Königssee ist am Mittwoch wieder offiziell in Betrieb genommen worden. Mehr als fünf Jahre nach einem Murenabgang, der die Kunsteisbahn im Juli 2021 großflächig zerstört hatte, wurde die Anlage feierlich wiedereröffnet. Den ersten offiziellen Lauf auf der neu aufgebauten Strecke bestritt Rodel-Olympiasieger Felix Loch, der dabei zugleich den deutschen Meistertitel gewann.

Wiederaufbau nach dem Murenabgang von 2021

Auslöser für die Zerstörung der Bahn war im Juli 2021 ein Murenabgang, der durch Starkregen verursacht wurde. Die Kunsteisbahn in Königssee, die ursprünglich 1959 erbaut worden war, wurde dabei schwer beschädigt. Nach Angaben von Bayerns Innen- und Sportminister Joachim Herrmann sind in den anschließenden Wiederaufbau mehr als 60 Millionen Euro geflossen. Neben der eigentlichen Bahn wurden auch umfassende Schutz- und Verbauungsmaßnahmen im Bereich des Wildbachs realisiert, um die Anlage künftig besser gegen vergleichbare Naturereignisse abzusichern.

Ursprünglich war eine Wiedereröffnung bereits für Oktober 2022 vorgesehen. Der tatsächliche Abschluss der Bauarbeiten verzögerte sich jedoch deutlich, sodass die Bahn erst jetzt, im November 2026, wieder in Betrieb gehen konnte.

Aktuell ist die Strecke für zehn der elf olympischen Disziplinen einsatzbereit. Lediglich der neue Herren-Start fehlt noch. Dieser soll ab März 2027 gebaut und bis Ende desselben Jahres fertiggestellt werden. Thomas Schwab, Vorstandsvorsitzender des Bob- und Schlittenverbandes für Deutschland (BSD), ordnete den aktuellen Baufortschritt im Rahmen der Wiedereröffnung ein.

Für den internationalen Wintersportkalender sind bereits weitere Termine in Königssee vorgesehen: Mitte Januar 2027 gastieren die Bob- und Skeleton-Piloten an der Bahn, Anfang März 2027 findet dort zudem das Weltcup-Finale der Rodlerinnen und Rodler statt.

Bedeutung der Bahn für Bob- und Rodelsport

Königssee zählt seit Jahrzehnten zu den traditionsreichen Standorten des Bob-, Rodel- und Skeletonsports in Deutschland. Kunsteisbahnen wie diese bilden die technische Grundlage für nationale und internationale Wettkämpfe in diesen Disziplinen, da Eisqualität und Streckenführung unter kontrollierten Bedingungen entscheidend für faire und sichere Wettbewerbe sind. Der Bau und Erhalt solcher Anlagen ist entsprechend aufwendig und erfordert neben sportlicher auch erhebliche bautechnische Expertise.

Wildbäche und steile Hanglagen, wie sie im alpinen Raum rund um Königssee vorkommen, bergen grundsätzlich ein Risiko für Hangrutschungen und Murenabgänge, insbesondere bei Starkregenereignissen. Bei der Planung und dem Wiederaufbau von Infrastruktur in solchen Gebieten spielen deshalb Schutz- und Verbauungsmaßnahmen eine zentrale Rolle, um Anlagen widerstandsfähiger gegen künftige Wetterextreme zu machen.

Olympische Bob- und Rodelbahnen müssen zudem international festgelegte technische Vorgaben erfüllen, etwa hinsichtlich der Streckenlänge, der Kurvenradien und der unterschiedlichen Start- und Zielbereiche für die verschiedenen Disziplinen. Dass bislang zehn von elf Disziplinen auf der Bahn in Königssee ausgetragen werden können, während der Herren-Start noch fertiggestellt werden muss, verdeutlicht, wie kleinteilig und langwierig der vollständige Wiederaufbau einer solchen Anlage sein kann, auch wenn der überwiegende Teil der Strecke bereits wieder nutzbar ist.