Königssee-Rodelbahn nach Unwetterkatastrophe wiedereröffnet – Deutsche Meisterschaften im November geplant

Mehr als fünf Jahre nach einer verheerenden Unwetterkatastrophe soll die Bob- und Rodelbahn am Königssee in Schönau am Königssee (Bayern) am 11. November mit den deutschen Meisterschaften im Rodeln wiedereröffnet werden. Im Juli 2021 hatten Zehntausende Kubikmeter Geröll und Schlamm die Eisarena schwer beschädigt, nachdem der Klingerbach zu einem reißenden Wildbach angeschwollen war. Das Startgebäude und die ersten 300 Meter der Bahn wurden damals zerstört.

Wiederaufbau nach Jahren der Schließung

Die Schäden an der Anlage wurden zunächst auf rund 20 Millionen Euro geschätzt. Für den Wiederaufbau wurden später 53,5 Millionen Euro veranschlagt. Thomas Schwab, Vorstandschef des deutschen Bob- und Schlittenverbands, begleitet das Projekt auf Verbandsseite. Nach Angaben aus dem Umfeld der Bahn sind die Arbeiten derzeit noch nicht ganz abgeschlossen, dennoch soll der Betrieb im November wieder aufgenommen werden.

Mit der Wiedereröffnung ist der Spielplan für den Winter bereits gefüllt: Vorgesehen sind ein Bob- und Skeleton-Weltcup sowie ein Rodel-Weltcup. Während der mehrjährigen Schließung war die nächstgelegene Bahn für Bob-, Skeleton- und Rodelsportler in Innsbruck verfügbar, rund 200 Kilometer von Schönau am Königssee entfernt.

Bedeutung von Eiskanälen für den Wintersport

Bob-, Rodel- und Skeleton-Bahnen zählen zu den aufwendigsten Sportstätten im Wintersport. Grundsätzlich handelt es sich um mehrere hundert Meter lange, künstlich gekühlte Eiskanäle mit zahlreichen Kurven, die hohe Fliehkräfte erzeugen und entsprechend stabile bauliche Fundamente erfordern. Weltweit gibt es nur eine begrenzte Zahl solcher Anlagen, da Bau und Betrieb technisch anspruchsvoll und kostenintensiv sind. Fällt eine Bahn über längere Zeit aus, müssen Athletinnen und Athleten für Training und Wettkämpfe häufig auf weiter entfernte Standorte ausweichen, was zusätzlichen Reiseaufwand und organisatorischen Mehraufwand für die Verbände bedeutet.

Bei Starkregenereignissen in alpinen Lagen können Bäche und kleine Wildbäche innerhalb kurzer Zeit erheblich anschwellen. Üblicherweise sind es genau diese topografischen Bedingungen steiler Gebirgstäler, die Sportanlagen, Straßen und Siedlungen in Bachnähe im Schadensfall besonders anfällig machen. Der Wiederaufbau solcher Infrastruktur nach Unwetterschäden zieht sich in der Praxis oft über mehrere Jahre hin, da neben der eigentlichen Sanierung auch Fragen des Hochwasserschutzes und der baulichen Sicherung gegen künftige Ereignisse berücksichtigt werden müssen.