Kraus gegen Grabher: Erstes rein österreichisches WTA-Finale in Kitzbühel

Österreichisches Finale beim WTA-Turnier in Kitzbühel

Beim WTA-125-Challengerturnier in Kitzbühel stehen sich im Finale zwei Österreicherinnen gegenüber: Sinja Kraus und Julia Grabher bestreiten das Endspiel des mit 100.000 Euro dotierten Sandplatzturniers.

Es ist das erste Damen-Turnier in Kitzbühel seit 33 Jahren. Das Finale wird live in ORF1 sowie im Livestream übertragen.

Grabher mit Satzführung

Im Turnier ist Sinja Kraus als Nummer 2 gesetzt, Julia Grabher als Nummer 4. Im Finale führt Grabher nach aktuellem Stand mit 1:0 Sätzen. Im ersten Satz hatte Kraus das erste Aufschlagrecht.