Kreuzbandriss im Achtelfinale – Onana verpasst Rest der WM 2026

Kreuzbandriss: Amadou Onana fällt bei der WM 2026 aus

Der belgische Mittelfeldspieler Amadou Onana hat sich beim WM-Achtelfinale gegen die USA einen Kreuzbandriss zugezogen. Der 24-Jährige musste in der 21. Minute ausgewechselt werden. Der Belgische Fußballverband bestätigte einen Riss des rechten vorderen Kreuzbandes.

Belgien gewann die Partie gegen die USA mit 4:1 und steht damit im Viertelfinale der Weltmeisterschaft. Für Onana, der beim englischen Premier-League-Club Aston Villa unter Vertrag steht, ist das Turnier damit vorzeitig beendet.

Viertelfinale gegen Spanien am Freitag

Belgien trifft im Viertelfinale auf Spanien, den amtierenden Europameister. Die Partie findet am Freitag um 21.00 Uhr MESZ in Inglewood bei Los Angeles statt.