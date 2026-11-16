Kriechmayr startet verletzungsfrei in die Speed-Saison – Erste Rennen in zwei Wochen

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Vincent Kriechmayr geht mit einer verletzungsfreien Vorbereitung in die Weltcup-Saison 2026/27. Der 35-jährige Oberösterreicher absolvierte zwei Trainingslager in Chile und konnte dabei durchgehend trainieren. In knapp zwei Wochen steht mit dem Super-G in Copper Mountain am 28. November das erste Speed-Rennen der Saison auf dem Programm, am 2. und 3. Dezember folgen die ersten Weltcup-Abfahrten.

Reibungslose Vorbereitung ohne Wehwehchen

Kriechmayr hatte in der Vorbereitung keine Wehwehchen und konnte kontinuierlich trainieren. Die beiden Trainingslager in Chile bildeten die Grundlage für den bevorstehenden Saisonstart. In der vergangenen Saison zeigte Kriechmayr seine Form mit Siegen in der Abfahrt von Courchevel und im Super-G von Beaver Creek. Bei den Olympischen Spielen in Bormio lief es in den Einzel-Bewerben dagegen nicht nach Wunsch. Gemeinsam mit Manuel Feller sicherte sich Kriechmayr dort Silber in der Teamkombi.

Kriechmayr ist Doppelweltmeister von Cortina 2021. Die kommende Weltmeisterschaft findet vom 1. bis 14. Februar in Crans-Montana statt. Zu den Konkurrenten in den Speed-Disziplinen zählt unter anderem der Schweizer Franjo von Allmen, Doppelolympiasieger.

Mit Blick auf seine weitere Karriere erklärte Kriechmayr, er werde aufhören, sobald er mit den Besten nicht mehr mithalten könne. Zugleich sagte er, er sei sich im vergangenen Jahr sicher gewesen, dass er in der Saison 2026/27 nicht mehr dabei sein werde.

Speed-Disziplinen vor dem Saisonauftakt

Der Super-G gilt im alpinen Skisport als technisch anspruchsvolle Mischung aus Abfahrts- und Riesentorlauf-Elementen. Läuferinnen und Läufer müssen hohe Geschwindigkeiten mit präziser Linienwahl in engeren Kurvenradien verbinden, wie sie für den Riesentorlauf typisch sind. Die Abfahrt wiederum verlangt reine Geschwindigkeit auf längeren, meist unveränderten Streckenabschnitten mit wenigen, aber folgenreichen Schlüsselstellen.

Der Start in eine neue Weltcup-Saison erfolgt bei den Speed-Spezialisten traditionell früh im Winter, meist in nordamerikanischen Skigebieten, bevor sich der Tross im Dezember wieder nach Europa verlagert. Copper Mountain in Colorado zählt neben anderen US-amerikanischen Austragungsorten regelmäßig zu den ersten Stationen der Speed-Saison. Die frühen Rennen gelten häufig als erste Standortbestimmung, bevor im weiteren Saisonverlauf die klassischen europäischen Abfahrtsstrecken folgen.

Trainingsaufbau im fortgeschrittenen Karrierealter

Bei erfahrenen Athletinnen und Athleten im alpinen Skisport verändert sich im Lauf der Karriere häufig die Gestaltung der Trainingsbelastung. Die Regenerationsphasen im Training werden länger, wie es auch bei Kriechmayr der Fall ist. Grundsätzlich passen Sportlerinnen und Sportler in höherem Alter die Balance zwischen Belastung und Erholung an, um die Trainingsqualität über eine gesamte Saison aufrechtzuerhalten. Trainingslager in der Vorbereitungsphase, wie sie Kriechmayr in Chile absolvierte, dienen in der Regel dazu, auf der Südhalbkugel unter winterlichen Bedingungen zu trainieren, während in Europa noch kein Schnee liegt.

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