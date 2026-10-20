Kunstturn-WM in Rotterdam: Bohle und Vetter verpassen Mehrkampffinale nach Stürzen

Bei der Kunstturn-WM in Rotterdam haben die österreichischen Starter Leni Bohle und Gino Vetter den Einzug ins Mehrkampffinale verpasst. Bohle belegte in der Qualifikation der Frauen Rang 76, Vetter kam bei den Männern auf Platz 64. Die Qualifikation der Frauen war am späten Montagabend zu Ende gegangen, jene der Männer hatte bereits am Wochenende stattgefunden.

Sturz am Stufenbarren beendet Hoffnungen von Bohle

Die 19-jährige Leni Bohle aus Hohenems erreichte in der Mehrkampfwertung 47,965 Punkte. Beim Abgang vom Stufenbarren stürzte sie, zusätzlich unterlief ihr ein Fehler am Balken. Für das Mehrkampffinale, in das bei den Frauen die besten 24 Turnerinnen einziehen, reichte das Ergebnis nicht.

Auch bei Gino Vetter, der für die Turnerschaft Lustenau startet, verlief die Qualifikation nicht fehlerfrei. Der 20-Jährige stürzte bereits am Samstag am Reck und kam zudem bei der Landung am Sprung zu Fall. Am Ende stand für ihn ein Mehrkampfergebnis von 74,764 Punkten zu Buche, womit er Rang 64 belegte. Zum letzten Finalplatz fehlten ihm rund 3,7 Punkte.

Für Vetter war es nach seiner WM-Premiere 2025 in Jakarta erst der zweite Antritt auf diesem Niveau. Sein damaliges Ergebnis übertraf er in Rotterdam um mehr als zwei Punkte.

Bei den Frauen trat neben Bohle auch Charlize Mörz aus dem Burgenland an. Sie wurde im Mehrkampf 49. und schaffte dabei erstmals in ihrer Karriere die Marke von 50 Punkten. Im zweiten Versuch am Sprung unterlief ihr ein Fehler, in der Einzelwertung dieses Geräts reichte es dennoch zu Rang 15.

Regeln für den Einzug ins Mehrkampffinale

Bei internationalen Kunstturn-Meisterschaften qualifizieren sich für das Mehrkampffinale grundsätzlich jeweils die 24 besten Athletinnen und Athleten, wobei pro Land maximal zwei Startplätze vergeben werden. Diese Beschränkung sorgt dafür, dass auch bei starken Turnnationen mit mehreren top platzierten Sportlerinnen oder Sportlern nicht automatisch alle ins Finale einziehen. Die Qualifikation selbst dient dabei sowohl der Finalbesetzung im Mehrkampf als auch der Ermittlung der Teilnehmer für die Gerätefinals.

Die Wertung unterscheidet sich zwischen Frauen und Männern durch die Anzahl der genutzten Geräte. Bei den Frauen zählen die Ergebnisse von vier Geräten für die Mehrkampfwertung, bei den Männern fließen die Leistungen an sechs Geräten ein. Dieser Unterschied ergibt sich aus dem traditionellen Gerätekanon des Kunstturnens, der für beide Geschlechter unterschiedlich zusammengesetzt ist.

Stürze bei einzelnen Übungen können die Gesamtwertung im Mehrkampf erheblich beeinflussen, da Qualität und Schwierigkeitsgrad einer Übung nur dann vollständig honoriert werden, wenn sie ohne gravierende Ausführungsfehler gezeigt wird. Gerade in der Qualifikationsphase einer Weltmeisterschaft, in der die Konkurrenz international sehr breit aufgestellt ist, können bereits kleinere Fehler über die Platzierung im Mittelfeld oder im vorderen Bereich des Feldes entscheiden.