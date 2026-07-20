Ladies Open Amstetten: Julia Grabher führt internationales Starterfeld mit über 20 Nationen an

Ladies Open Amstetten: ITF-W100-Turnier mit internationaler Beteiligung startet diese Woche

In Amstetten findet diese Woche die Ladies Open statt, ein ITF-W100-Turnier mit einem Preisgeld von 100.000 US-Dollar. Spielerinnen aus mehr als 20 Nationen nehmen teil. Das Turnier läuft bis 26. Juli.

Julia Grabher ist als beste Österreicherin auf Platz eins der Setzliste gesetzt. Die Vorarlbergerin hatte ihre Teilnahme in Amstetten 2024 verletzungsbedingt kurzfristig absagen müssen. Im Jahr davor schied sie im Halbfinale gegen Lilli Tagger aus. Tagger ist in diesem Jahr nicht dabei. Auch Titelverteidigerin Sinja Kraus fehlt beim Turnier in Amstetten.

Kraus hatte zuletzt am Sonntag in Kitzbühel das Finale gegen Grabher gewonnen. Das Match endete 6:3 und 6:1 – ein rein österreichisches Duell. Unter den weiteren Teilnehmerinnen in Amstetten befinden sich Lisa Pigato aus Italien, aktuell auf Platz 128 der Weltrangliste, sowie Elina Avanesyan aus Armenien, eine ehemalige Top-40-Spielerin. Insgesamt können 17 Teilnehmerinnen Turniersiege aus der laufenden Saison vorweisen.

Wildcards für österreichische Nachwuchsspielerinnen

Drei Wildcards für den Hauptbewerb gingen an Ekaterina Perelygina, Arabella Koller aus Salzburg sowie Ava Schüller aus Klosterneuburg. Perelygina ist 19 Jahre alt und amtierende Staatsmeisterin. Für die 20-jährige Schüller ist Amstetten das bislang größte Turnier ihrer Karriere. Ebenfalls eine Wildcard erhielt die 15-jährige Ida Wobker aus Deutschland, die von der ehemaligen Topspielerin Barbara Rittner trainiert wird.

Erweiterter Center Court und erstmals Liveübertragung im ORF

Der Center Court wurde auf rund 720 Sitzplätze erweitert. Das Turnier zählt bei den internationalen Streaming-Aufrufen zu den meistgefragten Stationen im Turnierkalender und belegt dort Rang zwei. Erstmals überträgt der ORF die Ladies Open an sechs Turniertagen – von Dienstag bis Sonntag – live in ORF 1 und ORF On.