Laimer nach Muskelfaserriss zurück im ÖFB-Team – Einsatz gegen Irland möglich

Konrad Laimer steht vor seinem Comeback in der österreichischen Fußballnationalmannschaft. Der 29-jährige Salzburger, der beim FC Bayern München unter Vertrag steht, hatte die beiden jüngsten Länderspiele in der UEFA Nations League gegen Israel und den Kosovo wegen einer Verletzung verpasst. Nun ist er für die kommenden Auswärtspartien gegen Irland und den Kosovo wieder einsatzbereit.

Comeback nach Muskelfaserriss

Laimer hatte sich einen Muskelfaserriss im Adduktorenbereich zugezogen und musste deshalb zehn Tage pausieren. In dieser Zeit versäumte er die beiden Heimspiele Österreichs gegen Israel und den Kosovo, die das Team von Teamchef Ralf Rangnick jeweils mit 3:1 gewann. Am Montag konnte Laimer wieder ins Mannschaftstraining einsteigen.

Damit steht er für die beiden anstehenden Auswärtsspiele zur Verfügung. Am Donnerstag trifft Österreich um 20.45 Uhr auf Irland, am Sonntag folgt um 18.00 Uhr die Partie gegen den Kosovo. Laimer hat bislang 61 Länderspiele für die österreichische Nationalmannschaft absolviert.

Bedeutung von Adduktorenverletzungen im Profifußball

Verletzungen im Adduktorenbereich zählen im Profifußball zu den häufigeren muskulären Problemen. Sie entstehen häufig durch schnelle Richtungswechsel, Sprints oder Schussbewegungen, bei denen die Oberschenkelinnenmuskulatur stark beansprucht wird. Die Ausfallzeit hängt grundsätzlich vom Schweregrad der Verletzung ab: Während leichte Zerrungen oft innerhalb weniger Tage ausheilen, können ausgeprägtere Muskelfaserrisse mehrere Wochen Pause erfordern.

Für Nationalspieler, die parallel im Verein und im Nationalteam eingesetzt werden, ergibt sich bei solchen Verletzungen üblicherweise eine enge Abstimmung zwischen medizinischen Abteilungen von Klub und Nationalmannschaft. Ziel ist es in der Regel, einen Spieler erst dann wieder einzusetzen, wenn die muskuläre Belastbarkeit ausreichend wiederhergestellt ist, um das Risiko einer erneuten Verletzung zu verringern. Die Wiederaufnahme des Mannschaftstrainings gilt dabei häufig als wichtiger Zwischenschritt auf dem Weg zurück in den Spielbetrieb.

Stellenwert der Nations League für Österreich

Die UEFA Nations League dient den europäischen Nationalmannschaften als Wettbewerbsformat, in dem Länderspiele außerhalb von Welt- und Europameisterschaften ausgetragen werden. Die Ergebnisse und Platzierungen können dabei auch Einfluss auf spätere Qualifikationsverfahren für internationale Turniere haben. Für Auswahlteams wie die österreichische Nationalmannschaft bieten die Partien zugleich Gelegenheit, den Kader in verschiedenen Konstellationen zu testen und personelle Alternativen auszuloten, etwa wenn einzelne Spieler verletzungsbedingt ausfallen.