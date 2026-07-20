Laimer verlängert bei Bayern München bis 2029

Konrad Laimer verlängert Vertrag bei Bayern München bis 2029

Der FC Bayern München hat am Montag die vorzeitige Vertragsverlängerung mit Konrad Laimer bekanntgegeben. Der österreichische Nationalspieler bindet sich damit bis 2029 an den deutschen Rekordmeister.

Laimer ist 29 Jahre alt und wechselte 2023 von RB Leipzig zu Bayern München. Der Vertragsverlängerung ging ein längerer Prozess voraus.

Zuletzt war Laimer mit der österreichischen Nationalmannschaft bei der WM im Einsatz. Der ÖFB-Teamspieler bestritt alle vier Spiele des österreichischen Teams bei dem Turnier.