LASK dreht 0:1-Rückstand in Wolfsberg und feiert neunten Pflichtspielsieg in Folge

Der LASK hat seine Erfolgsserie in der österreichischen Bundesliga fortgesetzt und beim WAC in Wolfsberg mit 3:1 gewonnen. Die Linzer setzten sich damit im neunten Ligaspiel in Folge durch, saisonübergreifend gerechnet. Vor 4.731 Zuschauern in der Lavanttal-Arena lag der LASK zur Pause noch mit 0:1 zurück, drehte die Partie aber nach einer Roten Karte gegen den WAC und einer damit verbundenen Überzahlsituation.

Später Aufholjagd in Wolfsberg

Der WAC ging in der 34. Minute durch ein Tor von Wohlmuth in Führung. Der LASK glich in der 54. Minute durch Mbuyamba aus, ehe Bogarde in der 68. Minute das 1:2 für die Linzer nachlegte. Den Endstand stellte in der 84. Minute Alessandro Schöpf her, der damit sein erstes Tor im LASK-Dress erzielte. Auf Seiten des WAC sahen im Verlauf der Partie sowohl Nicolas Wimmer als auch Raffael Behounek eine Rote Karte, nachdem bereits beim vorherigen 0:0 gegen den GAK Wimmer vom Platz gestellt worden war. Für den WAC bedeutet die Niederlage die vierte Partie in Folge ohne Sieg.

Für den LASK folgt nun die Champions-League-Premiere: Kommenden Dienstag tritt die Mannschaft von Trainer Dietmar Kühbauer bei AEK Athen an. Zuvor steht am Samstag um 15.30 Uhr noch das Cup-Spiel beim Deutschlandsberger SC auf dem Programm. Der WAC trifft im Cup am Sonntag auf Parndorf.

Zurückhaltung bei Kalajdzic-Rückkehr

Sasa Kalajdzic wurde am Wochenende fix aus Wolverhampton zum LASK verpflichtet. In Wolfsberg stand der Stürmer noch nicht im Kader. Seit Sonntag befindet sich Kalajdzic wieder in Linz und ist im Training. In der vergangenen Saison war er bereits als Leihspieler beim LASK aktiv und kam dabei auf sieben Tore und elf Assists. Trainer Kühbauer geht mit dem Comeback des Stürmers vorsichtig um, was angesichts der Vorgeschichte des Spielers nachvollziehbar ist: Kalajdzic erlitt in seiner Karriere bereits drei Kreuzbandrisse.

Zusätzlich muss der LASK ohne Samuel Adeniran planen. Der Angreifer erlitt einen Jochbeinbruch und fällt noch ein bis zwei Wochen aus.

Kreuzbandverletzungen und der Weg zurück ins Training

Grundsätzlich gilt ein Kreuzbandriss als eine der langwierigsten Verletzungen im Profifußball. Die Ausfallzeit nach einer Operation liegt üblicherweise bei mehreren Monaten, wobei der eigentliche medizinische Heilungsprozess meist nur einen Teil der Rückkehr ausmacht. Ebenso entscheidend ist der anschließende Wiederaufbau von Kraft, Stabilität und Bewegungssicherheit im betroffenen Knie. Bei Spielern, die bereits mehrfach am Kreuzband verletzt waren, wird in der Regel besonders behutsam vorgegangen, da wiederholte Verletzungen das Risiko für weitere Rückschläge erhöhen können.

In solchen Fällen ist es bei Vereinen üblich, den Trainingseinstieg schrittweise zu gestalten. Häufig folgt zunächst ein individuelles Aufbauprogramm, bevor ein Spieler vollständig in den Mannschaftstrainingsbetrieb integriert wird. Erst danach steht in der Regel die Frage im Raum, wann ein Einsatz im Wettbewerb realistisch möglich ist. Diese Vorsicht dient dazu, das Verletzungsrisiko zu minimieren und eine nachhaltige Rückkehr auf das gewünschte Leistungsniveau zu ermöglichen.

Doppelbelastung durch Liga, Cup und internationales Geschäft

Für Vereine, die parallel in der Liga, im nationalen Cup und in einem europäischen Bewerb wie der Champions League gefordert sind, ergibt sich üblicherweise eine erhöhte Belastung im Kader. Die Spieldichte steigt, wodurch Trainerteams verstärkt auf eine ausgewogene Rotation und ein sorgfältiges Belastungsmanagement achten müssen. Verletzungsausfälle wie im aktuellen Fall bei Adeniran verschärfen diese Situation zusätzlich, da weniger Optionen für den Kader zur Verfügung stehen. Zugleich bietet ein umfangreicher Terminkalender auch die Möglichkeit, jüngere oder zuletzt weniger eingesetzte Spieler stärker einzubinden, um die Hauptakteure gezielt zu schonen.