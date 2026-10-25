LASK empfängt ungeschlagenen Tabellenführer Salzburg zum Spitzenspiel in Linz

Der LASK empfängt Red Bull Salzburg am Sonntag, 25.10.2026, um 17.00 Uhr in der Raiffeisen Arena. Die Partie bildet den Abschluss der zehnten Runde der Admiral Bundesliga. Salzburg reist als Tabellenzweiter und mit einer weißen Weste in der Liga an, liegt nach neun Runden ungeschlagen zwei Punkte vor dem LASK.

Europacup-Wochen prägen die Ausgangslage

Beide Mannschaften haben in der vergangenen Woche im europäischen Wettbewerb gespielt. Der LASK setzte sich in der Champions League bei Sporting Lissabon mit 3:2 durch, nachdem die Elf von Trainer Dietmar Kühbauer zunächst 0:1 zurückgelegen hatte. Krystof Danek traf für die Linzer. LASK-Tormann Lukas Jungwirth musste in Portugal nach einem Zusammenprall ausgewechselt werden, ob er gegen Salzburg zur Verfügung steht, ist noch offen.

Salzburg trat in der Europa League bei Celje an und kam trotz einer 2:0-Führung nur zu einem 2:2-Remis. Die von Danny Röhl trainierte Mannschaft gewann damit nur eines der jüngsten vier Pflichtspiele. In der heimischen Liga präsentiert sich Salzburg dennoch weiterhin stabil: Mit lediglich vier Gegentoren stellt die Mannschaft die beste Defensive der nationalen Liga. Tormann Christian Zawieschitzky steht zwischen den Pfosten.

Bei Salzburg ist der Einsatz von Edmund Baidoo fraglich, der an den Bauchmuskeln angeschlagen ist. Wie stark Trainer Röhl angesichts der englischen Woche rotieren lässt, soll sich erst am Spieltag entscheiden.

Vergangene Saison mit zwei Gesichtern

Die beiden Klubs verbindet eine Vorgeschichte aus der vergangenen Spielzeit, die für beide Lager Argumente liefert. Im Grunddurchgang hatte sich Salzburg gegen den LASK durchgesetzt. In der anschließenden Meistergruppe drehte sich das Bild: Der LASK gewann beide Duelle gegen Salzburg und machte damit einen entscheidenden Schritt auf dem Weg zum Meistertitel.

Bedeutung der Tabellensituation im Herbst

In der Admiral Bundesliga wird die Meisterschaft klassischerweise in zwei Phasen ausgetragen: einem Grunddurchgang mit allen Mannschaften und einer anschließenden Gruppenphase, in der sich die Tabelle nach einer bestimmten Anzahl von Runden teilt. Punkte und Tordifferenz aus dem Herbst werden dabei in die Meistergruppe beziehungsweise Qualifikationsgruppe mitgenommen, weshalb Ergebnisse zu diesem Zeitpunkt der Saison überdurchschnittlich großes Gewicht erhalten. Ein enges Duell an der Tabellenspitze wie zwischen Salzburg und dem LASK kann sich daher bereits jetzt auf die Ausgangslage für das Saisonfinale auswirken.

Zusätzliche Brisanz erhalten solche Begegnungen regelmäßig durch die parallele Beanspruchung im internationalen Wettbewerb. Mannschaften, die unter der Woche in Champions League oder Europa League gefordert sind, müssen personelle und körperliche Ressourcen über mehrere Spiele hinweg einteilen. Trainerinnen und Trainer greifen in solchen Phasen häufig zu Rotation, um Belastungsspitzen zu steuern, ohne dabei die Ergebnisstabilität in der nationalen Liga zu gefährden. Defensivstarke Teams wie aktuell Salzburg verfügen dabei oft über einen gewissen Puffer, da eine stabile Abwehr auch bei Rotation im Sturm- oder Mittelfeldbereich ein gewisses Grundniveau absichern kann.

Auch die psychologische Komponente aus vorangegangenen direkten Duellen spielt in der öffentlichen Wahrnehmung solcher Spiele häufig eine Rolle. Serien aus Siegen oder Niederlagen zwischen denselben Mannschaften werden in der Fußballberichterstattung regelmäßig aufgegriffen, auch wenn sportlich jede Partie für sich entschieden wird. Die Ergebnisse aus Grunddurchgang und Meistergruppe der vergangenen Saison zwischen LASK und Salzburg fügen sich in dieses Muster ein und dürften im Vorfeld der Partie in der Raiffeisen Arena entsprechend thematisiert werden.