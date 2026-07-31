LASK empfängt zum Saisonauftakt den GAK in der Raiffeisen Arena

LASK startet als Titelverteidiger gegen GAK in neue Bundesliga-Saison

Die Admiral Bundesliga wird am Freitag, dem 1. August 2026, eröffnet. Um 19.30 Uhr empfängt Titelverteidiger LASK den GAK in der Raiffeisen Arena in Linz.

Der LASK geht als amtierender Meister und Double-Gewinner in die neue Spielzeit. Der Club wurde nach 61 Jahren erstmals wieder österreichischer Meister.

Personelle Veränderungen auf beiden Seiten

Ramiz Harakate wechselte in der Sommerpause aus Graz zum LASK, erlitt jedoch einen Kreuzbandriss. Sasa Kalajdzic, zuletzt ÖFB-Teamstürmer, verließ den Verein. Robert Ljubicic kam von Rapid nach Linz. Auch Alessandro Schöpf, WM-Teilnehmer, gehört zum LASK-Kader.

Peter Michorl, der von 2014 bis 2024 351 Pflichtspiele für den LASK bestritt, steht mittlerweile beim GAK unter Vertrag. GAK-Trainer Ferdinand Feldhofer wurde vor dem Saisonauftakt mit den Worten zitiert: „Den Druck haben nicht wir.“

Cup-Erfolg als Formtest

Im ÖFB-Cup setzte sich der LASK zuletzt deutlich mit 7:0 gegen Kalsdorf durch. Christoph Lang erzielte dabei vier Tore. Moses Usor, der eine Meniskusoperation hinter sich hat, kam eine halbe Stunde zum Einsatz.

Dietmar Kühbauer, 55 Jahre alt, ist weiterhin Trainer des LASK. In der vergangenen Saison hatte die Mannschaft den Ligastart noch mit einer 0:2-Niederlage gegen Sturm Graz verloren. Der GAK musste 2025 bis zur zwölften Ligarunde auf seinen ersten Saisonsieg warten. Beide Duelle zwischen den beiden Vereinen in der vergangenen Meistersaison entschied der LASK für sich.