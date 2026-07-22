LASK holt österreichischen Mittelfeldstrategen Ljubicic zurück aus Athen

Mittelfeldspieler Robert Ljubicic wechselt leihweise zum LASK

Der LASK hat die Verpflichtung von Robert Ljubicic bekanntgegeben. Der 27-jährige Mittelfeldspieler wechselt leihweise vom griechischen Erstligisten AEK Athen nach Linz.

Mit dem Transfer kehrt Ljubicic nach Österreich zurück. Der LASK sicherte sich im Zuge der Leihe eine Kaufoption auf den Spieler.

Ljubicic ist im zentralen Mittelfeld beheimatet und verstärkt diese Position beim LASK. Der 27-Jährige stand zuletzt bei AEK Athen unter Vertrag.

Cheftrainer Dietmar Kühbauer kennt Ljubicic bereits aus der gemeinsamen Zeit beim SKN St. Pölten, wo er den Mittelfeldspieler zuvor trainierte.