LASK-Tormann Jungwirth nach Zusammenprall mit Gehirnerschütterung ausgewechselt – Kapitän Horvath griff ein

Der LASK hat in der Champions League einen 3:2-Sieg gegen Sporting Lissabon gefeiert. Überschattet wurde der Erfolg von einer Verletzung des Linzer Tormanns Lukas Jungwirth, der in der zweiten Halbzeit nach einem Zusammenprall mit Sporting-Stürmer Luis Suarez ausgewechselt werden musste.

Zusammenprall und benommener Torhüter

Jungwirth krachte im Laufe der zweiten Hälfte mit Suarez zusammen und war nach dem Zusammenstoß zunächst benommen. Dennoch wollte der Tormann zunächst weiterspielen. LASK-Kapitän Sascha Horvath schilderte, Jungwirth habe ihm auf dem Platz dreimal dieselbe Frage gestellt, ob es einen Freistoß für die eigene Mannschaft gebe. Angesichts dieser Situation entschied Horvath, dass Jungwirth den Platz verlassen solle.

Die endgültige Entscheidung, dass Jungwirth nicht weiterspielen sollte, traf der Mannschaftsarzt. Trainer Dietmar Kühbauer respektierte diese medizinische Einschätzung. Für Jungwirth kam Ersatztormann Tobias Schützenauer ins Spiel, dessen Leistung Kühbauer im Anschluss lobte.

Von der Bank zum Mitfeiern

Jungwirth verfolgte die weiteren Tore der zweiten Halbzeit von der Bank aus. Nach Abpfiff feierte er den Sieg gemeinsam mit den Fans des LASK. Weitere Untersuchungen bei Jungwirth sollen demnach noch folgen.

Kopfverletzungen im Fußball

Zusammenstöße zwischen Spielern gehören zu den Risiken im Fußball, bei denen Kopfverletzungen besondere Vorsicht erfordern. Grundsätzlich gilt bei Verdacht auf eine Gehirnerschütterung, dass medizinisches Personal über einen möglichen Verbleib auf dem Platz entscheidet, nicht die betroffenen Spieler selbst. Hintergrund ist, dass Symptome wie Orientierungslosigkeit oder wiederholte Fragen typische Anzeichen einer Gehirnerschütterung sein können, die Betroffene selbst oft nicht richtig einschätzen können.

In vielen Ligen und internationalen Wettbewerben wurden in den vergangenen Jahren Regelungen zum Umgang mit Kopfverletzungen verschärft. Üblicherweise haben Mannschaftsärzte in solchen Situationen das letzte Wort, unabhängig davon, ob ein Spieler selbst den Eindruck hat, fortsetzen zu können. Auch Mitspieler und Trainerstäbe sind angehalten, bei Anzeichen von Verwirrtheit oder ungewöhnlichem Verhalten auf eine Auswechslung hinzuwirken, um das Risiko einer Verschlimmerung der Verletzung zu vermeiden.