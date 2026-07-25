LASK und Salzburg mit Kantersiegen im ÖFB-Cup – Röhl feiert Einstand mit 7:1

ÖFB-Cup: LASK und Red Bull Salzburg ziehen mit klaren Siegen in die zweite Runde ein

Der amtierende Cup-Titelverteidiger LASK und Red Bull Salzburg haben ihre Auftaktspiele im Uniqa-ÖFB-Cup deutlich gewonnen. Der LASK setzte sich gegen den Regionalligisten SC Kalsdorf mit 7:0 durch, Salzburg gewann bei Oberwart mit 7:1.

Auch der GAK erreichte durch einen 4:0-Erfolg bei Donaufeld in Wien die nächste Runde.

LASK lässt Kalsdorf keine Chance

Beim LASK erzielte Christoph Lang vier Tore. Andres Andrade brachte die Mannschaft von Trainer Dietmar Kühbauer in der 40. Minute per Kopfball nach einem Standard in Führung. Lang legte in der 54. und 62. Minute nach, ehe Samuel Adeniran in der 70. Minute auf 4:0 erhöhte. Krystof Danek traf in der 90. Minute, Lang verwandelte in der 79. Minute einen Elfmeter und erzielte in der 92. Minute den Endstand zum 7:0.

Im Spielverlauf wurde Ramiz Harakate ausgewechselt und nach der Partie auf Krücken gesehen. Harakate war zuvor vom GAK zum LASK gewechselt.

Salzburg mit Debüt von Danny Röhl

Bei Red Bull Salzburg gab Danny Röhl sein Debüt als Trainer. Edmund Baidoo erzielte in der 8. Minute die Führung, Yorbe Vertessen legte in der 11. Minute nach. Gaoussou Diakite erhöhte per Foulelfmeter in der 33. Minute auf 3:0, ehe Michael Hutter für Oberwart in der 35. Minute auf 1:3 verkürzte.

Damir Redzic traf in der 54. und 89. Minute für Salzburg, Kapitän Nikolas Veratschnig erzielte in der 76. Minute ein Tor, Sota Kitano folgte in der 80. Minute. Christian Zawieschitzky stand als neuer Einsergoalie im Salzburger Tor.

GAK setzt sich bei Donaufeld durch

Der GAK gewann in Wien gegen Donaufeld mit 4:0. Tim Trummer traf in der 43. Minute, Alexander Hofleitner legte in der 49. Minute nach. Leon Klassen erhöhte in der 81. Minute, Peter Michorl erzielte in der 90. Minute den Endstand. Michorls Onkel, Josef Michorl, ist im Team von Donaufeld tätig.