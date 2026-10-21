LASK vor schwerer Aufgabe bei Sporting Lissabon in der Champions League

Der LASK tritt am Mittwoch um 21.00 Uhr in der Ligaphase der Champions League bei Sporting Lissabon an. Das Spiel wird live auf Canal+ übertragen. Während die Linzer nach zwei Partien noch ohne Sieg sind, hat Sporting das Maximum an Punkten geholt.

Linzer Bilanz vor dem Auswärtsspiel

Der LASK verlor sein erstes Gruppenspiel bei AEK Athen mit 0:1. Vergangene Woche setzte es daheim gegen Liverpool eine 3:6-Niederlage. In der heimischen Liga zeigte die Mannschaft zuletzt eine andere Form: Beim 4:0-Auswärtssieg in Lustenau blieb der LASK ohne Gegentreffer.

LASK-Trainer Dietmar Kühbauer stellte vor dem Spiel klar, welche Ansprüche er an seine Mannschaft stellt. „Wenn wir nicht performen, dann hängen die Trauben sehr hoch“, sagte Kühbauer. Es wäre schlimm, so der Trainer weiter, wenn man nur hinfahre, um sich das Stadion anzusehen. Kühbauer äußerte sich auch zur spielerischen Stärke des Gegners: Portugiesische Teams könnten Fußball spielen, und Sporting habe sehr viel Energie.

Auch Alessandro Schöpf warnte vor der Qualität des Gegners. Sporting sei von der Spielstärke um nichts schlechter als Liverpool, sagte der österreichische WM-Teilnehmer. Als verbesserungswürdig bezeichnete Schöpf die Arbeit seiner Mannschaft gegen den Ball. Lustenau, so Schöpf, habe nicht die Qualität von Lissabon.

Bei Sporting fehlt am Mittwoch Rodrigo Zalazar verletzt. Im Angriff der Portugiesen gilt Mittelstürmer Luis Suarez als auffälligster Akteur der laufenden Saison. Er erzielte in zehn Pflichtspielen neun Tore, darunter Treffer beim 3:1 gegen Galatasaray und beim 2:0 in Lens. Sporting ist in diesen zehn Pflichtspielen noch ungeschlagen.

Historie zwischen beiden Klubs

Der LASK war vor sechs Jahren bereits im Estadio Jose Alvalade zu Gast. Im Play-off zur Europa League im Oktober 2020 gewannen die Linzer damals mit 4:1 gegen Sporting. Von jener Mannschaft steht nur noch Andres Andrade im aktuellen Kader. Auch Trainer Kühbauer hat persönliche Erinnerungen an Duelle in Lissabon: 1995 verlor er als Rapid-Spieler dort mit 0:2, ehe Rapid das Rückspiel mit 4:0 nach Verlängerung für sich entschied.

Sporting zählt neben Benfica und dem FC Porto zu den „Tres Grandes“ des portugiesischen Fußballs. Der Klub hat insgesamt 21 Meistertitel gewonnen, zuletzt im Jahr 2025. In der abgelaufenen Saison wurde Sporting Zweiter hinter Porto. In der vergangenen Champions-League-Saison erreichte der Verein das Viertelfinale und schied dort gegen Arsenal aus.

Im Sommertransferfenster erzielte Sporting Einnahmen von über 200 Millionen Euro, dem standen Ausgaben von mehr als 120 Millionen Euro gegenüber. Das Estadio Jose Alvalade bietet Platz für über 50.000 Zuschauer.

Format und Tabellenlogik der Ligaphase

Die Champions League wird seit der Saison 2024/25 in einer Ligaphase ausgetragen, in der alle teilnehmenden Mannschaften in einer gemeinsamen Tabelle geführt werden. Jedes Team bestreitet acht Partien gegen unterschiedliche Gegner, die Ergebnisse fließen direkt in eine Gesamtwertung ein. Die bestplatzierten Mannschaften ziehen direkt in die K.-o.-Phase ein, ein weiterer Tabellenbereich führt über Playoff-Spiele in die nächste Runde. Für Teams aus kleineren Ligen wie der österreichischen Bundesliga bedeutet dieses Format, dass bereits frühe Spieltage über die realistischen Chancen auf ein Fortkommen entscheiden können, da im Vergleich zur früheren Gruppenphase mehr Gegner mit unterschiedlichem Leistungsniveau aufeinandertreffen.

Für Klubs wie Sporting Lissabon, die in der heimischen Liga traditionell um Meistertitel mitspielen, bildet die Teilnahme an der Champions League zugleich eine wirtschaftlich bedeutende Einnahmequelle. Startgelder, leistungsabhängige Prämien und TV-Erlöse aus dem Wettbewerb tragen bei vielen europäischen Topklubs erheblich zum Gesamtbudget bei und beeinflussen damit auch die Möglichkeiten auf dem Transfermarkt.