Lazio Rom erobert Serie-A-Tabellenführung mit 2:1-Heimsieg gegen Parma

Lazio Rom hat am Samstag im Heimspiel gegen Parma mit 2:1 gewonnen und sich damit an die Spitze der Serie A gesetzt. Die Mannschaft aus Rom kommt nach acht Saisonspielen auf 22 Punkte und liegt drei Zähler vor dem amtierenden Meister Inter Mailand, der allerdings ein Spiel weniger bestritten hat. Auch AS Roma blieb am Spieltag unbesiegt: Beim 3:3 in Neapel glich die Mannschaft einen Zwei-Tore-Rückstand aus.

Lazio dreht Partie gegen Parma in der zweiten Halbzeit

Im Heimspiel gegen Parma brachte Kenneth Taylor Lazio Rom in der 50. Minute mit 1:0 in Führung. Nur acht Minuten später erhöhte Parmas Diego Carlos durch ein Eigentor auf 2:0 für die Gastgeber. Parma kam erst tief in der Nachspielzeit zu einem Treffer: Simone Lontani erzielte in der 95. Minute das 2:1, zu mehr reichte es für die Gäste nicht mehr.

Mit dem Erfolg baute Lazio Rom seine Tabellenführung aus. 22 Punkte nach acht Spieltagen bedeuten einen Vorsprung von drei Zählern auf Inter Mailand, das als Titelverteidiger in die laufende Saison gestartet war. Da die Mailänder ein Spiel weniger ausgetragen haben, bleibt die Tabellensituation an der Spitze vorerst offen.

Roma gleicht nach 0:2-Rückstand in Neapel noch aus

Bei SSC Neapel geriet AS Roma zunächst deutlich in Rückstand und lag mit 0:2 zurück. Die Gäste aus der Hauptstadt kämpften sich im Spielverlauf zurück, gerieten in der Schlussphase jedoch erneut in Rückstand und lagen mit 2:3 hinten. Erst in der 89. Minute gelang Leonardo Balerdi per Kopftor der Ausgleich zum 3:3-Endstand.

Mit dem Remis setzte AS Roma seine ungeschlagene Serie in der Serie A fort. Seit April ist die Mannschaft in der italienischen Liga ohne Niederlage, aktuell stehen 15 Spiele ohne Niederlage zu Buche.

Enges Spitzenfeld vor dem Wochenende

Grundsätzlich prägen in der Serie A regelmäßig enge Tabellenkonstellationen im oberen Bereich die ersten Saisonwochen, da unterschiedliche Spielansetzungen und Nachholspiele den direkten Vergleich zwischen den Spitzenteams zeitweise erschweren. Ein Vorsprung von wenigen Punkten lässt sich dadurch rasch verändern, sobald ein Verein ein ausstehendes Spiel nachträgt. Solche Konstellationen sind in europäischen Ligen mit englischer Woche oder zusätzlichen Terminverschiebungen keine Seltenheit und wirken sich insbesondere auf die Interpretation der Tabelle zu Saisonbeginn aus.

Inter Mailand trifft am Sonntag auf Fiorentina. Je nach Ausgang dieser Partie kann sich der Abstand zu Lazio Rom an der Tabellenspitze verändern, da die Mailänder mit einem Sieg zumindest vorübergehend aufschließen könnten.