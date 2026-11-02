Lilli Tagger beendet Tennissaison vorzeitig – Absage für Turnier in Chennai

Lilli Tagger beendet ihre Tennissaison eine Woche früher als geplant. Die 18-jährige Osttirolerin hat ihr geplantes Antreten beim WTA-Turnier in Chennai, Indien, abgesagt. Dort wäre die Weltranglisten-53. als Nummer zwei gesetzt gewesen.

Saisonende nach Finalniederlage in Guangzhou

Tagger hatte zuvor bei einem Turnier in Guangzhou das Finale erreicht, dieses jedoch verloren. Im Anschluss daran entschied sie sich, nicht wie ursprünglich vorgesehen beim WTA-250-Turnier in Chennai anzutreten. Damit endet ihre Saison eine Woche früher als geplant.

Bei dem Turnier in Indien wäre die Osttirolerin an Position zwei gesetzt gewesen. Mit ihrer aktuellen Platzierung auf Rang 53 der Weltrangliste zählt Tagger zu den gesetzten Spielerinnen bei Turnieren dieser Kategorie.

Einordnung der WTA-250-Kategorie

WTA-250-Turniere bilden eine der unteren Stufen im Turnierkalender der Damentour und bieten im Vergleich zu größeren Events wie WTA 500 oder WTA 1000 weniger Ranglistenpunkte und ein geringeres Preisgeld. Für Spielerinnen, die sich in der Weltrangliste etablieren oder dort aufsteigen wollen, sind solche Turniere dennoch von Bedeutung, da die Setzliste die Position im Turnierverlauf und mögliche frühe Gegnerinnen beeinflusst. Eine Setzung unter den ersten Positionen wie bei Tagger in Chennai bedeutet üblicherweise, dass eine Spielerin in der ersten Runde nicht auf eine der anderen gesetzten Konkurrentinnen trifft.

Grundsätzlich gestalten Spielerinnen und ihre Teams den Saisonkalender individuell und passen ihn im Lauf des Jahres an die körperliche Verfassung, die sportliche Form und die Ranglistensituation an. Ein früherer Abschluss der Saison kann unterschiedliche Gründe haben, etwa die Regeneration nach einer intensiven Turnierphase oder die Vorbereitung auf die kommende Saison. Zu den konkreten Beweggründen für die Absage in Chennai liegen keine bestätigten Angaben vor.