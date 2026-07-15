Lilli Tagger scheitert in Athen im Achtelfinale an Bejlek

Lilli Tagger im Achtelfinale von Athen ausgeschieden

Die 18-jährige Österreicherin Lilli Tagger ist beim WTA-250-Turnier in Athen im Achtelfinale ausgeschieden. Die Osttiroler Tennisspielerin unterlag der tschechischen Fünftgesetzten Sara Bejlek am Mittwoch mit 2:6 und 2:6.

Tagger, aktuell auf WTA-Rang 84 geführt, hatte im gesamten Match nur zweimal ihr Service erfolgreich durchgebracht. Bejlek, die in der Weltrangliste auf Platz 42 steht, gewann im ersten Satz zwei Games bei eigenem Aufschlag, im zweiten Satz drei.

Es war die erste Begegnung zwischen den beiden Spielerinnen auf der WTA-Tour.