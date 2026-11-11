Linda Noskova zieht als erste Spielerin ins Halbfinale der WTA-Finals ein

Linda Noskova hat bei den WTA-Finals in Indian Wells als erste Spielerin das Halbfinale erreicht. Die Tschechin gewann am Dienstag gegen Coco Gauff mit 6:3, 6:3 und sicherte sich damit bereits ihren zweiten Sieg ohne Satzverlust. Jessica Pegula setzte sich im zweiten Gruppenspiel des Tages gegen die Ukrainerin Marta Kostjuk mit 6:2, 7:5 durch.

Noskova zieht als Erste ins Halbfinale ein

Mit dem Erfolg über Coco Gauff löste Linda Noskova vorzeitig das Ticket für die K.o.-Runde des Saisonabschlussturniers. Es war bereits ihr zweiter Sieg beim Turnier, in beiden Partien gab sie keinen Satz ab. Gauff kam gegen die Tschechin nicht über drei Spiele pro Satz hinaus.

Im zweiten Match des Tages behielt Jessica Pegula gegen Marta Kostjuk die Oberhand. Die US-Amerikanerin gewann den ersten Satz deutlich mit 6:2, musste sich im zweiten Durchgang bei einem 7:5 jedoch stärker gegen die Ukrainerin behaupten.

Am Donnerstag kommt es zum direkten Duell zwischen Jessica Pegula und Linda Noskova. Parallel dazu trifft Coco Gauff auf Marta Kostjuk. Von den Ergebnissen dieser beiden Partien hängt ab, wer neben Noskova aus der Gruppe ins Halbfinale einzieht.

Format der WTA-Finals mit Gruppenphase

Bei den WTA-Finals, dem Saisonabschlussturnier der acht besten Spielerinnen des Jahres, wird zunächst in zwei Gruppen im Round-Robin-Format gespielt. Jede Spielerin bestreitet dabei drei Partien gegen die übrigen Mitglieder ihrer Gruppe. Die jeweils zwei bestplatzierten Spielerinnen einer Gruppe ziehen anschließend ins Halbfinale ein, das im K.o.-System ausgespielt wird. Für die Platzierung innerhalb einer Gruppe zählen in der Regel zunächst die Anzahl der gewonnenen Matches, bei Gleichstand entscheiden weitere Kriterien wie die Satz- oder Spielebilanz. Dieses Format sorgt dafür, dass selbst nach einer Niederlage im Gruppenspiel noch realistische Chancen auf den Einzug in die K.o.-Phase bestehen bleiben, solange die übrigen Partien gewonnen werden.

Austragungsort der diesjährigen Ausgabe ist Indian Wells in Kalifornien, eine Anlage, die im Tennisbetrieb vor allem durch das dort im Frühjahr stattfindende Masters-Turnier bekannt ist. Die WTA-Finals gelten traditionell als eines der angesehensten Turniere der Saison, da sich für sie ausschließlich die nach der Weltrangliste und den gesammelten Punkten besten acht Spielerinnen qualifizieren.