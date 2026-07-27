Liverpool-Neuzugang Ndukwe scheitert an Visumsregeln und muss verliehen werden

Ndukwe darf vorerst nicht für Liverpool spielen

Der 18-jährige Verteidiger Ifeanyi Ndukwe darf in der kommenden Saison nicht für den FC Liverpool auflaufen. Ihm fehlen die notwendigen Punkte für ein Arbeitsvisum im Vereinigten Königreich.

Ndukwe muss deshalb von Liverpool verliehen werden.

Kurzeinsatz beim Testspiel in Nashville

Am Samstag kam Ndukwe beim Testspiel des FC Liverpool gegen Sunderland in Nashville zum Einsatz. Er wurde bereits in der zehnten Minute eingewechselt, nachdem Joe Gomez verletzt vom Feld musste. Liverpool gewann die Partie mit 4:2. Die Tore erzielten Kieran Morisson (13.), Dominik Szoboszlai (56.), Federico Chiesa (72.) und Lewis Koumas (85.).

Wechsel von der Austria im Sommer

Ndukwe war im Sommer von der Wiener Austria zu Liverpool gewechselt. Er soll perspektivisch an die Kampfmannschaft des Klubs herangeführt werden.