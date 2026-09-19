Lustenau gewinnt Vorarlberg-Derby gegen Altach mit 2:0

Austria Lustenau hat das Fußball-Derby in Vorarlberg gegen den SCR Altach am Samstag mit 2:0 für sich entschieden. Vor 5.138 Zuschauern, die das Stadion vollständig füllten, erzielten Antonio Verinac und Dominik Weixelbraun noch in der ersten Halbzeit die beiden Tore für die Lustenauer.

Zwei Treffer kurz vor der Pause

Altach war zunächst durch Patrick Greil um die Führung bemüht, scheiterte in der 19. Minute jedoch an Torhüter Domenik Schierl. Drei Minuten später verfehlte Niklas Niehoff nach einem Corner von Greil per Volley knapp das Ziel. Die Führung für Lustenau fiel in der 36. Minute: Seydou Diarra brachte eine präzise Flanke in die Mitte, die Verinac per Kopf über die Innenstange ins Tor beförderte.

Kurz vor der Pause hatte Altach durch Ousmane Diawara vermeintlich ausgeglichen, das Tor wurde jedoch wegen einer Abseitsstellung von Assistgeber Greil nicht anerkannt. Stattdessen legte Verinac in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit im Sechzehner für Weixelbraun ab, der mit einem Flachschuss ins lange Eck zum 2:0 traf.

Weitere Chancen ohne Ergebnis

Auch nach der Pause blieb es lebhaft. Ein Schuss von Weixelbraun flog kurz nach Wiederanpfiff knapp am Tor vorbei, in der 57. Minute verpasste Diarra nur knapp das 3:0. Auf Altacher Seite erzielte Mike-Steven Bähre in der 68. Minute ein Tor, das wegen Abseits nicht zählte. Ousmane Diawara scheiterte in der 73. Minute, Srdjan Hrstic in der 79. Minute jeweils mit einem Schuss, der das Tor verfehlte. Beim Stand von 2:0 blieb es bis zum Schlusspfiff.

Für Austria Lustenau war es der erste Sieg über den SCR Altach nach zuvor fünf erfolglosen Anläufen. Das vorangegangene direkte Duell der beiden Vereine hatte am 18. Mai 2024 stattgefunden. Cheftrainer der Lustenauer ist Markus Mader, auf Altacher Seite steht Ognjen Zaric an der Seitenlinie. Austria Lustenau tritt in dieser Saison als Aufsteiger in der Österreichischen Fußball-Bundesliga an.

Derbys als besonderer Prüfstein im Ligaalltag

Landesderbys nehmen im Spielbetrieb der Österreichischen Fußball-Bundesliga grundsätzlich eine besondere Stellung ein. Neben den drei Punkten steht bei solchen Begegnungen häufig zusätzlich die regionale Vorrangstellung im Fokus, was sich in der Regel auch an einer erhöhten Nachfrage nach Tickets zeigt. Eine ausverkaufte Arena ist bei Duellen zwischen benachbarten Vereinen keine Seltenheit, da die emotionale Bindung der Fans an solche Spiele meist stärker ausgeprägt ist als bei regulären Ligapartien.

Sportlich stellen Derbys Mannschaften häufig vor andere Herausforderungen als gewöhnliche Meisterschaftsspiele. Die genaue Kenntnis des gegnerischen Spielsystems, die oft aus zahlreichen vorangegangenen Duellen resultiert, kann taktische Anpassungen erforderlich machen. Zugleich spielt der Umgang mit Drucksituationen eine Rolle, da einzelne Szenen wie strittige Abseitsentscheidungen in einem intensiven Umfeld besonders genau beobachtet werden. Der Videoassistent, der in der Bundesliga zur Überprüfung torrelevanter Situationen eingesetzt wird, dient in solchen Fällen dazu, Abseitsstellungen und ähnliche Entscheidungen nachträglich zu bewerten.

Für Aufsteiger bringt die erste Saison im Oberhaus zusätzliche Anforderungen mit sich. Neben der spielerischen Anpassung an ein höheres Liganiveau geht es häufig auch darum, sich in bereits etablierten Rivalitäten zu behaupten. Ein Erfolg in einem traditionsreichen Regionalduell kann dabei über den unmittelbaren Punktgewinn hinaus Bedeutung für das Selbstverständnis einer Mannschaft im weiteren Saisonverlauf haben.