Maldini und Leonardo stehen vor Rücktritt beim italienischen Fußballverband

Berichte über möglichen Rücktritt von Maldini und Leonardo beim italienischen Fußballverband

Beim italienischen Fußballverband FIGC zeichnen sich laut Sky Italia personelle Veränderungen ab. Demnach könnten Paolo Maldini und Leonardo ihre Posten beim Verband niederlegen.

Maldini war als Technischer Direktor tätig, Leonardo als Berater. Nach Angaben von Sky Italia waren beide 16 Tage für den Verband im Einsatz.

Treffen in Rom

FIGC-Präsident Giovanni Malagò traf sich in Rom mit Vertretern von Liga und Verbänden. Eine offizielle Bestätigung des Verbands zu einem Rücktritt von Maldini und Leonardo liegt bislang nicht vor. Die Gazzetta dello Sport berichtet, dass Teilnehmer der Sitzung den Abgang vorerst nicht offiziell bestätigt hätten.

Suche nach einem neuen Nationaltrainer

Im Zusammenhang mit der Suche nach einem neuen italienischen Nationaltrainer war zuletzt auch Andrea Pirlo als möglicher Kandidat genannt worden. Pirlo erklärte inzwischen, sich selbst nicht mehr als Kandidaten für den Posten zu sehen. Er steht wegen Kontakten nach Russland in der Kritik. Eine offizielle Stellungnahme des Verbands, wonach Pirlo nicht mehr im Rennen sei, gab es zunächst nicht.

Als Wunschkandidat für den Trainerposten galt zudem Pep Guardiola. Guardiola hat eine Absage erteilt.