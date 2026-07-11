Marc Marquez holt neunte Pole Position am Sachsenring – Bruder Alex auf Platz zwei

Marc Marquez holt Pole Position beim Grand Prix von Deutschland

Marc Marquez startet beim Grand Prix von Deutschland vom ersten Startplatz. Der Ducati-Pilot sicherte sich am Samstag auf dem Sachsenring die Poleposition mit einer Zeit von 1:19,041 Minuten.

Direkt hinter ihm qualifizierte sich sein Bruder Alex Marquez auf dem zweiten Platz – mit einem Rückstand von 0,061 Sekunden. Den dritten Startplatz belegte Fabio di Giannantonio.

Neunte Pole auf dem Sachsenring

Für Marc Marquez ist es bereits die neunte Poleposition auf dem Sachsenring. Auf der deutschen Strecke blickt er zudem auf zwölf Siege zurück, neun davon in der MotoGP-Königsklasse.

Zum Vergleich: Giacomo Agostini hält den Rekord für die meisten Siege auf einer einzelnen Strecke mit 13 Siegen insgesamt, zehn davon in der MotoGP-Klasse.

Das Rennen findet am Sonntag statt.